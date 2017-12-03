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- Yolu Projesi çalışmalarında sona gelindi

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2017 17:21
Karadeniz- Akdeniz Yolu Projesi çalışmalarında sona gelindi

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz Akdeniz Yolu'nun Projesi, 2'nci Abdülhamid tarafında Fransız mühendislere çizdirildi. 142 yıllık rüya olan Yolu'nun ihalesi 2008 yılında yapıldı. Toplam bedeli 926 milyon TL olan projeye şu ana kadar 696 milyon TL harcama yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak Karadeniz- Akdeniz Yolu Projesi, Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içerisinden geçiyor.

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Karadeniz- Akdeniz Yolu Projesi çalışmalarında sona gelindi
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