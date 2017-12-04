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'da Terim'in adı bile yetti, hisseler uçuşa geçti!

Giriş Tarihi: 4.12.2017 13:09 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 13:18
Galatasaray'da Terim'in adı bile yetti, hisseler uçuşa geçti!

Beşiktaş yenilgisiyle sadece derbiyi değil liderliği de kaybeden , da yükselişe geçti. Teknik Direktör Igor Tudor’un yerine ’in getirileceği öne sürülüyor. Takımda yapılacak değişikliklerle Galatasaray’ın yeniden başarılı sonuçlar alması bekleniyor. Bu beklentinin de hisselere olumlu yansıdığı belirtiliyor

Beşiktaş'a 3-0 yenilerek Süper Lig'in 14. haftasını puansız kapatan 'ın hisseleri da yüzde 3 prim yaptı. Cuma günü 5.89 liradan kapanan hisseler bugün birinci seansta 6.09 liraya çıktı. Galatasaray uzun bir aradan sonra liderliği de Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

FATİH TERİM BEKLENTİSİ

Galatasaray yönetimi ligdeki kötü sonuçların ardından bugün önemli bir toplantı yapacak. Toplantıda Teknik Direktör Igor Tudor'un yerine 'in getirileceği öne sürülüyor. Takımda yapılacak değişikliklerle Galatasaray'ın yeniden başarılı sonuçlar alması bekleniyor. Bu beklentinin de hisselere olumlu yansıdığı belirtiliyor.

BAŞAKŞEHİR LİDER, GALATASARAY İKİNCİ

Bu arada Süper Lig'de oluşan son tabloya göre Başakşehir 30 puan ile lider, Galatasaray 29 puan ile ikinci konumda. Beşiktaş ise Galatasaray galibiyetiyle 26 puana yükselirken, Bursaspor ve Göztepe 24'er puana sahip.

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Galatasaray'da Terim'in adı bile yetti, hisseler uçuşa geçti!
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