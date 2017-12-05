Gayrimenkul sektörüne yön veren şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan Real Estate Stars - Türkiye'nin Gayrimenkul Liderleri ödüllerinin sahipleri belli oldu. Gayrimenkul şirketi Nef, Real Estate Stars'ın en önemli ödülünün sahibi oldu.

Şirket açıklamasında görüşleri bulunan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, "2017'nin son zamanlarını yaşadığımız şu günlerde, gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Türkiye'de gayrimenkul sektörü her yıl hızla gelişerek büyüyor ve yeni rekorlara imza atıyor. Nef olarak biz de, her projemizi daha iyi olması için ince ince düşünerek planlıyor ve hayata geçiriyoruz. 2014 yılından bu yana sektörün en hızlı ve en çok satış yapan şirketiyiz. Biz Nef olarak, 5 yılda Türkiye'de sektör lideri olduk. Şimdi de 5 yılda, yurtdışında lider gayrimenkul firması olmak için strateji planımız hazır durumda. Özgürlüğü temel alan, paylaşım ekonomisine yönelik yeni konseptlerimizle, hedefimiz tüm dünya olarak belirledik. 10 yıl içinde ABD ve Avrupa'nın 10 metropolünde yer almayı hedefliyoruz. Real Estate Stars ödüllerindeki başarılı performansımız, attığımız adımların doğru yönde olduğunu gösteriyor. Geçen sene olduğu gibi, bu sene de Real Estate Stars'da Türkiye'nin en çok satış yapan gayrimenkul şirketi kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olmamız, bizleri bu alanda cesaretlendiriyor ve gerekli adımları atmak için teşvik ediyor" dedi.

REAL ESTATE STARS (TÜRKİYE'NİN GAYRİMENKUL LİDERLERİ) ÖDÜLLERİ DE SAHİPLERİNİ BULDU

Geçen yılın rakamlarına göre ciro bazında "Türkiye'nin En Çok Satış Yapan Şirketi" Nef olurken, "Türkiye'nin Adet Bazında En Çok Satış Yapan Şirketleri" kategorisinde Mesa birincilik ödülünü aldı.

Sur Yapı, 2017 itibariyle "Türkiye'nin En Çok Konut Projesi Yürüten Şirketi" ödülünü almaya hak kazanırken, 2016 yılının "En Çok Proje Üreten Şirketi" ise Sinpaş Holding oldu. Gayrimenkul devi Emlak Konut ise bu alandaki çalışmaları ile özel ödüle layık görüldü.

Bu yıl adet bazında "Türkiye'nin En Çok Konut Projesi Yürüten İlk 10 Şirketi" sırasıyla Sur Yapı, YDA İnşaat, Nef, Özyurtlar, Sinpaş Holding, Avrupa Konutları/Artaş, Teknik Yapı, Metal Yapı Konut, Pasifik İnşaat ve Tahincioğlu oldu.

Geçen yıl "Türkiye'nin Ciro Bazında En Çok Satış Yapan İlk 10 Şirketi" Nef, Mesa, Dağ Mühendislik, Teknik Yapı, Sinpaş Holding, Sur Yapı, Tahincioğlu, Özyurtlar, Fuzul Group ve YDA İnşaat olarak sıralandı.

2016'da "Türkiye'nin En Çok Proje Üreten İlk 10 Şirketi" Sinpaş Holding, Özyurtlar, Avrupa Konutları/Artaş, Nef, Tenik Yapı, Seha Yapı, Yiğit İDK Group, Dağ Mühendislik, Folkart ve Sur Yapı oldu.

Yine 2016'da "Türkiye'nin Adet Bazında En Çok Satış Yapan İlk 10 Şirketi" ise Mesa, Nef, Teknik Yapı, Folkart, EYG Group, Yiğit İDK Group, Fuzul Group, Kuzu, Torunlar GYO ve DKY şeklinde sıralandı.