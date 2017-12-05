Vakıf Katılım’dan rekor kira sertifikası ihracı

Vakıf Katılım açıklamasına göre, Vakıf Katılım'ın bu ihracı yurt içi yatırımcılara yönelik en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracı olma niteliğini taşıyor.

1 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile Vakıf Katılım 450 milyon TL yeni kaynak temin etmiş oldu. 95 gün vadeli ihracın satışı aynı gün içinde tamamlandı.

Bu ihraçla birlikte Vakıf Katılım, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 21 Nisan tarihinde almış olduğu 2 milyar TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde 2017 yılı içinde 6 adet ihraçla toplam 1,520 milyar TL ihraç gerçekleştirmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak bir yandan hızla şubeleşerek bireysel müşterilerin ve KOBİ'lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bir yandan da fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalarına yön verdiklerini belirtti.

Bu vizyon doğrultusunda üçüncü kira sertifikası ihraçları olan 450 milyon TL değerindeki yurt içi piyasada yapılmış en yüksek tutarlı kira sertifikası ihraçlarını aynı gün içinde tamamlayarak bir başarıya daha imza atmış olduklarını aktaran Göktaş, sermaye piyasalarından sağlamış oldukları bu kaynağı reel sektörün fonlanmasında kullanarak, ekonomiye verdikleri desteği sürdüreceklerini bildirdi.

Katılım bankacılığının pazar payının artırılmasında, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun sermaye piyasasının gelişmesinin büyük öneme sahip olduğuna inandıklarını dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Yılın kalan kısmında da yeni ihraçlara devam ederek kira sertifikası piyasasının büyümesine ve faizsiz sermaye piyasası ürünlerinin derinleşmesine katkı sağlamaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen ulaştığımız verimli ve yüksek ivmeli büyüme neticesinde 2017 yılı üçüncü çeyreği sonunda 90,97 milyon TL net kara ulaştık. Şu an 30 ilde toplam 58 şubeyle hizmet veriyoruz. Strateji ve hedeflerimiz kapsamında şubeleşme çalışmalarına ağırlık vermeye devam ederek yakın zamanda ülke coğrafyamızın büyük bir kısmını kapsamayı hedefliyoruz."