Bakan Ağbal, Türkiye büyüme tahminini açıkladı

Bakan Ağbal'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şunlar oldu: "Ekonomide yakaladığımız büyük bir ivme var gururla söylüyoruz içeride ve dışarıda. Kendi yapısal sorunlarımız var ama Türkiye ekonomisi son 15 yılda olağanüstü büyüme performansı sergiledi ve bu bizi ileriye taşıdı. Kişi başı milli gelirin artışı da büyüme performansından kaynaklanıyor.

Türkiye ekonomisinin gerek içeriden gerek dışarıdan gelen şoklara karşı ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyan bir gösterge büyümesi. Derecelendirme kuruluşları yüzde 2-3 arasında büyüme tahmininde bulunuyordu. Türkiye'nin bankaları için karlılıkta 2017 geriye gidiş olarak ifade ediliyordu. Gerek büyüme performansı gerek bankacılık sektörü 2017 yılı olumlu bir performansın ortaya konulduğu bir dönem oldu. Yüzde10'un üzerinde büyüme performansı kaydedecek üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi.



MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMINA DESTEK GELİYOR

"Yatırım harcamaları 2017 ilk yarısında başta inşaat olmak üzere önemli ölçüde arttı. Makine teçhizatta beklediğimizden daha düşük harcama gerçekleşse de 23017 inşaat harcamaları eninde sonunda makine teçhizat harcamaları getirecek. İnşaatı yaptıysanız o fabrikanın içine makine teçhizatı alacaksınız. Makine teçhizatta yatırımcılara destek olacak bir takım çözümleri devreye sokacağız."



BÜYÜME TAHMİNLERİNİN GÜÇLENDİĞİ DÖNEME GEÇTİK

"2017'de gösterilen performansa baktığımızda 2016'da yaşanan darbe girişimi jeopolitik riskler bir tarafa Türkiye ekonomisi temellerinin sağlam olduğunu göstermesi bakımından önemli bir sınavdan başarıyla çıktı. Beklentilerin karamsar olduğu dönemden büyüme tahminlerini güncellediği döneme geçtik. Beklentilerin karamsar olduğu dönemden büyüme tahminlerini güncellediği döneme geçtik. Büyüme gücünü gösterdi, bizim geleceğe umutlu bakmamamız için hiçbir sebep yok. Bir takım beklemediğimiz gelişmeler olabilir ama ekonominin çarklarını işletecek bir potansiyelimiz var. Bu önemli bir şey. İşletmelerin yatırımcıların büyük bir girişimcilik gücü var. Siyasetin hükümetin güçlü olması şok nereden gelirse gelsin hızlı tedbir almayı beraberinde getiriyor. Siyasi istikrar olmasa hükümetler güçlü olmasa bu tür durumlar karşısında karar alabilirler mi?"