Turkish Cargo, ilk Boeing 777 kargo uçağının teslimini kutladı

Türk Hava Yolları Teknik Hangarları'nda yapılan törene Türk Hava Yolları ve Boeing'in üst düzey yöneticileri katıldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yaptığı konuşmada THY'nin kargoda dünyada ilk 5'in arasına gireceğini belirterek, şunları söyledi:

"Turkish Cargo'nun uçak sayısı da bizi gururlandırıyor. Geldiğimiz noktada şunu ifade etmek isterim; 2017 yılı başında kargoda 55 noktaya uçuyorduk. Kasım sonu itibariyle hamdolsun bu 72 noktaya geldi. Ocak ayından itibaren yeni açılacak noktalarımızla birlikte Toronto, Houston, Zaragoza, Bogota ve Meksika'yı da dahil edecekler. Bunlarla 82 noktaya inşallah 2018 yılında çıkacağız. Taşınan kargo miktarını 1 milyon tona getirdik. Bu yetmez. Önümüzde yeni bir havalimanı vizyonumuz var. Dünyanın en büyük havalimanlarından birini neden açıyoruz? Bu sektördeki iddiamızı, ufkumuzu, vizyonumuzu, iş ortaklıklarımızı daha ileri boyutlara taşımak için. Bir transfer merkezi olarak yeni havalimanımız bir yüzük taşı olarak yer alacak. Sadece yolcu transfer merkezi değil Türk ihracatçısının, sanayicisinin ürettiği ürünlerin, hizmetlerin ve malların çok hızlı bir şekilde dünyaya arz edildiği çok kritik bir rol oynayacak. Aynı zamanda dünya ticaretininde doğudan batıya kuzeyden güneye nereden olursa olsun Türk Hava Yolları taşımakla mükelleftir ve o kargodaki payını alacaktır. Dünyada ilk 5 kargodan birisi olma hedefiyle yürümekteyiz."

"777 kargo uçağını Türk Hava Yolları'na teslim etmekten onur duyuyoruz." diyerek sözlerine başlayan Boeing Orta Asya, Afrika, Rusya, Türkiye, Orta Doğu Bölgelerinden Sorumlu Ticari Uçaklar Satış Pazarlama Başkan Yardımcısı Marty Bentrott ise; "Bu uçak, gerek mesafe, gerekse gelişmiş kargo kapasitesi ile Türk Hava Yolları'nın küresel kargo hizmetini çok daha kârlı bir şekilde büyütmeyi sürdürmesinde kusursuz bir tercih olarak önem kazanıyor." dedi.

Dünyanın en uzun menzilli ikiz motorlu kargo uçağı olan 777F, teknolojik anlamda gelişmiş 777-200 LR (uzun menzilli) yolcu uçağına dayanmakla birlikte, 102,000 kg tam yüklü hâli ile 4,900 deniz mili (9,070 km) uçabiliyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen ve en başarılı havayolu şirketlerinden biri olan İstanbul merkezli Türk Hava Yolları bugün, 120 ülkedeki 300 varış noktası ile her yıl ortalama 60 milyondan fazla yolcu taşımakta. İlk yurtiçi uçuşunu 1933'te, ilk uluslararası uçuşunu ise 1947'de düzenleyen küresel marka, 1933'te 28 yolcunun taşınabildiği 5 uçaktan oluşan oldukça mütevazı filodan bugün 329 uçaklık filo kapasitesine ulaşmış bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümü için tasarlanan 2023 vizyonu çerçevesinde; toplamda 170 uçağı bulan siparişler ve 2023 yılının sonuna kadar kiralanacak/kira süresi sona erecek uçaklar da dikkate alındığında, 2023 yılı sonunda bayrak taşıyıcı havayolunun filosunda kargo uçakları da dâhil olmak üzere toplamda 500 uçak bulunması öngörülüyor.