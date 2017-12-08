Başakşehir’in merkezinde senetle topraktan ev alma fırsatı

Fuzul Grup, Başakşehir'de 9. projesini Başakcity adıyla hayata geçiriyor. Çeyrek asırdır ülkemize artı değerler katan Fuzul Grup 25. yıla özel bir fırsat sunarak, topraktan senetle ön satışa çıkaracak. Başakşehir'in merkezinde ulaşılabilir fiyatla lüks yaşam vaat eden Fuzul Grup, Başakcity'yi 24 ayda teslim etmeyi öngörüyor.

Başakcity için ön talebin başladığını açıklayan Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, proje ile ilgili olarak, "Başakcity, Başakşehir'in merkezinde, butik bir proje. Bu sene Fuzul Grup' un 25. yılı. Bizde 25. yılımız için özel bir ödeme planı hazırladık. Topraktan en uygun fiyatla ev sahibi olacak müşterilerimize yükselen banka faizlerinden de etkilenmemeleri için senetle ödeme kolaylığı sunuyoruz. " değerlendirmesinde bulundu. Projeden 15 bin TL veya yüzde 5 peşinatla ev sahibi olunabildiğini kaydetti.

Büyüklükleri 70 metrekare ile 200 metrekare arasında değişecek 123 adet konuttan ve iki bloktan oluşacak Başakcity'de 1+1,2+1,3+1 ve 4+1 tipi konutlar yer alacak.

FUZUL GRUP, BAŞAKŞEHİR'DE YÜZDE 80 PRİM YAPTIRIYOR

Fuzul Grup, bugüne kadar Başakşehir'de 8 proje hayata geçirdi. Başakcity ise Bizimevler, Kent Neriva, Kent Ariva, Olimpa AVM, Olimpa Rezidans, Evila, Olimpa Park Plus ve 3. İstanbul Başakşehir projelerinin ardından Fuzul Grup'un Başakşehir'deki 9. projesi olacak. Eyüp Akbal, Başakşehir'de hayata geçirdikleri projelerin hepsini proje bitmeden sattıklarını kaydederek, "Başakşehir'de projelerimizden ev alanlar ortalama yüzde 80 prim sağladı." dedi.