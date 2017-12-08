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Fitch'ten flaş Türk bankaları açıklaması
Fitch
'ten flaş Türk bankaları açıklaması
Giriş Tarihi: 8.12.2017
17:45
Kredi derecelendirme kuruluşu
Fitch
"2018'de Türk bankacılık sektörünün görünümü istikrarlı" dedi
Ayrıntılar gelecek...
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