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'ten flaş Türk bankaları açıklaması

Giriş Tarihi: 8.12.2017 17:45
Fitch'ten flaş Türk bankaları açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu "2018'de Türk bankacılık sektörünün görünümü istikrarlı" dedi

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Fitch'ten flaş Türk bankaları açıklaması
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