Şimşek: Almanya kendi ayağına sıkıyor

Şimşek, Gümrük Birliği'nin başlangıcından itibaren AB'nin Türkiye'yle ticarette 300 milyar dolarlık fazla verdiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Türkiye, rekabetten korkmadığı için Gümrük Birliği'ni güncellemek istiyor. Korumacı ekonomi politikalarının uygulanmasını istemiyoruz. Bizler daha açık, rekabetçi, üretken, girişimci ekonomi olmak için Gümrük Birliği'nin güncellemesini istiyoruz. Bu güncelleme, Türkiye'nin AB'yle ticaret hacmini 2 katına çıkaracak. Bu durumdan herkes fayda sağlayacak. Avrupa'daki dostlarımız daha akılcı ve daha az duygusal davranmalı. Güncelleme herkesin faydasına bir durum. Bu, tarım, hizmetler ve kamu alımları kapsaması anlamına geliyor ve burada herkes için büyük fırsatlar doğacak. Bu olmak zorunda bu konuda bir soru işareti yok."

'HAYRETE DÜŞÜYORUZ'

Gümrük Birliği'nin Avrupa Birliği'nin (AB) de çıkarına olduğunu anımsatan Şimşek, "Alman arkadaşlarımız Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda işleri yavaşlatmaya çalışıyorlar. Hayrete düşüyoruz. Kendi ayaklarına sıkıyorlar" dedi.

Türkiye'nin sığınmacılarla birlikte toplam 84 milyona ev sahipliği yaptığını anımsatan Şimşek, ekonomik alanlarda yapısal reformlara öncelik verildiğini ve bunların hızlı bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

Şimşek, Türkiye'nin mali durumunun ve bankacılık siteminin oldukça kuvvetli olduğuna dikkati çekerek, önceliklerinin eğitim olduğunu, Türkiye'de 24 milyon öğrenci bulunduğunu ve bütçenin yaklaşık 5'te 1'ini bu alana sağladıklarını anımsattı.

"ULUSLARARASI ŞİRKETLER TÜRKİYE'YE GELİYOR VE ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPIYOR"

Bu yıl Türkiye'nin yüzde 6 civarında büyümesinin öngörüldüğüne dikkati çeken Şimşek, "Yabancı sermaye akışı oldukça güçlü durumda, uluslararası şirketler Türkiye'ye geliyor ve önemli yatırımlar yapıyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin ekonomik reformlara devam edeceğini, Avrupa'ya bağları sürdüreceğini belirtti.

Karşılıklı diyaloğun önemini vurgulayan Şimşek, "Konuşmalı, açık ve dürüst olmalı ve birbirimiz anlamalıyız." dedi.

Özellikle yurtdışında Türkiye hakkında hatalı bilgilerle yanlış algılar ortaya konduğunu anımsatan Şimşek, "Karşımızda Türkiye karşıtı çalışan, FETÖ, PKK ve başka unsurlardan oluşan büyük bir cephe var. Türkiye yüzyıllardır Avrupa'nın bir parçası. Türkiye, Avrupa'nın önemli komşularından. Doğru bir şekilde iletişim kurmak hepimizin faydasına." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yabancı savaşçı olma potansiyeline sahip 57 bin kişinin girişine izin vermediğini anımsatan Şimşek, "Terör küresel bir tehdit ve hiçbir ülke yalnız başına mücadele edemez işbirliği yapmalıyız. Başka bir seçeneğimiz yok." diye konuştu.