9 Aralık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? EN GÜNCEL

9 Aralık Cumartesi çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 9 Aralık Cumartesi altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 9 Aralık Cumartesi günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Alış: 154,00
Satış: 154,06
Alış: 246,85
Satış: 252,44
Yarım Altın
Alış: 492,16
Satış: 504,89
Tam Altın
Alış: 990,50
Satış: 1.015,18
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.024,00
Satış: 1.034,00
Ata Altın
Alış: 1.018,27
Satış: 1.043,75