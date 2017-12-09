9 Aralık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? EN GÜNCEL

9 Aralık Cumartesi çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 9 Aralık Cumartesi altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 9 Aralık Cumartesi günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Gram Altın

Alış: 154,00

Satış: 154,06

Çeyrek Altın

Alış: 246,85

Satış: 252,44

Yarım Altın

Alış: 492,16

Satış: 504,89

Tam Altın

Alış: 990,50

Satış: 1.015,18

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.024,00

Satış: 1.034,00

Ata Altın

Alış: 1.018,27

Satış: 1.043,75