Otomotiv devlerine Türk plastik desteği

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl toplam 10 salonda yerini alan firmalar, 4 gün boyunca PlastEurasia Fuarı'nda plastik makinelerinden kimyasallar ve ham maddelere, makine yan sanayiinden ısı, kontrol cihazları ve kalıplara kadar birçok farklı alanda en son teknolojik ürünlerini sergiliyor

2003 yılında Ercan Mutlu ve Sercan Mutlu'nun girişimi ile İstanbul'da kurulan Mutcan Plastik de fuarda yerini aldı.

Firma 2013 yılında Bursa'daki fabrikası ile sektörde yer edinmeye devam etti. Mutcan bugün, Bursa Çalı organize sanayi bölgesinde toplam 5500 m2 kapalı alanda üretim yapıyor. Otobüs, minibüs, traktör, sanayi iş makineleri, iç trim, dizayn medikal ve seperatör sektörlerine de hizmet veriyor

Türkiye'de ABS-TPE, ABS-ASA, PEPS, PP, ABS- PMMA (film coated), ABS (MATT LAMINATED ABS), ABS- PC (Polycarbonate mıxed) ürünlerinde Türkiye'de tek üretici firma özelliğini taşıyor

Firma MAN, Mercedes, Karsan, Otokar, Ford, Fiat, Renault,gibi otomotiv devlerine plastik levha temin ediyor. Otomotiv sektörüne aylık 300-400 tona kadar üretim yapan Mutcan, yıllık 2 bin 500 ton üretim yapıyor. Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre 2018 yılında üretim hedefi 5 bin ton olarak belirlendi.