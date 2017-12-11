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Ertem: Türkiye büyümede dünya rekoru kırdı

Giriş Tarihi: 11.12.2017 10:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 10:32
Ertem: Türkiye büyümede dünya rekoru kırdı

Büyümede dünya rekoru kırıldığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı , Türkiye'nin sayılı yüksek büyüme temposunu sürdüren ülkeler arasına gireceğini ifade etti.

Türkiye, baz etkisi ve başta KGF olmak üzere uygulanan teşviklerin desteğiyle üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyüdü.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı , sosyal medya hesabı üzerinden 3. çeyrek büyüme verisini değerlendirdi.

"Türkiye, 3. çeyrekte 11.1 büyüyerek dünya rekoru kırdı" diyen Ertem, "Bu yüksek büyümeye imalat sanayi yüzde 15,2 oranında katkı yapmıştır. Önümüzdeki dönemde bunun istihdama yansıdığını da göreceğiz. Bu büyüme trendi, bir müddet sonra enflasyondan cari açığa değin diğer değişkenleri de olumlu etkileyecektir. İhracatın, yatırımların, sanayinin güçlü katkı yaptığı bu büyüme gerçekleşmesini 2018 de de sürdürmek temel hedeftir" dedi.

2017 yılı itibariyle yüzde 7'yi aşan bir büyüme oranı ile karşılaşabileceğini belirten Ertem, "Bu, Türkiye'yi dünyada sayılı yüksek büyüme temposu sürdüren ülkeler arasına sokacaktır" diye konuştu.

"BU BÜYÜME BİRİLERİNİ KORKUTACAK"

Ertem şöyle konuştu: "Şimdi göreceksiniz bu büyüme temposu yine "birilerini" korkutacak, 'Türkiye frene basmalı' seslerini duyacaksınız. Bunlara artık kimse kulak asmayacak. İstihdam yanlısı kapsayıcı büyümeyi sürdürmeliyiz."

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Ertem: Türkiye büyümede dünya rekoru kırdı
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