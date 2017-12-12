Erdoğan: Yüksek faizin olduğu yerde enflasyonun düşmesi mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

KGF DESTEĞİ

Tabi girişimcilerimizin önünü açmak için kredi garanti fonu aracılığıyla Eylül ayı itibariyle 350 bin firmamıza, 220 milyar lira kredi desteği sağladık. Biz üreten, çalışan, emek veren, ter döken herkesin yanındayız. Yanında olmayı sürdüreceğiz.

DÜNYADA BİR NUMARA OLDUK

Büyüme oranlarını gördünüz. Kriz ülkemizi teğet geçtiği için kısa sürede toparlandık. Batı ülkelerinde 2008 küresel krizin yıkıcı etkileri hissediliyor. Son büyüme oranını gördünüz, dünyada bir numara olduk. 15 Temmuz gibi tarihi bir şoku atlattık.

BÜYÜME TAHMİNİ

Onun için üçüncü çeyrek çok çok önemliydi. Yıl sonu itibariyle de yüzde 7.5 civarında büyüme oranını yıllık olarak yakalayacağız.

"İnanıyorum ki yıl sonu büyüme oranı yüzde 7,5 oranında olacak"

REKORLA TAMAMLAYACAĞIZ

Benzer bir başarıyı ihracatta yakaladık, kasım ayı itibariyle 143 milyar doları geçti. Geçmişte 158 milyar doları bulmuştuk, muhtemelen yeni bir rekorla bunu tamamlayacağız. Uluslararası yatırımlardaki nispi azalışı, turizmdeki yükselişle telafi ettik. 800 milyon liralara düştüğü dönemden, tabi Rusya'yı kast ediyorum, hamd olsun 4,5 milyar doları yakaladı.

DÖVİZ KURU DENGEYİ BULACAK

Döviz kurunun yüksekliği hep ifade ettiğim gibi kesinlikle ekonominin gerçekleriyle uyumlu değildir. Bunun için de döviz kurunda kısa sürede doğru dengenin bulunacağına ben inanıyorum.

YÜKSEK FAİZE KARŞI OLDUĞUMU TEKRAR AÇIKLIYORUM

Ekonomideki kısa süreli manipülasyonlarla faiz artırımı baskısını meşrulaştırma gayretlerini beyhude bir çaba olarak görüyorum. Ben yüksek faize karşı olduğumu tekrar açıklıyorum, açıklamaya da devam edeceğim. Yüksek faizin olduğu bir ülkede enflasyonun düşmesi mümkün değildir.

"Yüksek faize karşı olduğumu tekrar açıklıyorum"

2018 YILI EKONOMİK ALANDA ÇOK DAHA BÜYÜK ATILIMLARA, BAŞARILARA ADIM ATTIĞIMIZ BİR YIL OLACAK

2018 yılı ekonomik alanda çok daha büyük atılımlara, başarılara adım attığımız bir yıl olacaktır. Biz kendimize güvendiğimizde, inandığımızda, kendi hedeflerimize sahip çıktığımızda aşamayacağımız hiçbir engel, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.