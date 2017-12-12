Litecoin nedir ve nasıl alınır?

Litecoin, dünya genelinde herkes için yok denilebilecek az düzeyde olan maliyetle para transferi yapmaya olanak sağlayan bir kripto para birimidir. Diğer altcoinler gibi herhangi bir merkezi olmayan Litecoin, açık kaynak kodlu küresel bir ödeme sistemidir.

Litecoin'in kullanmış olduğu matematik altyapılı teknolojisi, bu ağı korumaktadır ve kullanıcıların kendi paralarını kendilerinin kontrol etmelerine olanak tanır. Günümüzde popüler olan bilindik kripto para birimlerinden daha hızlı işlem onay sürelerine sahip olan Litecoin, aynı zamanda gelişmiş depolama imkanlarına sahiptir.

Litecoin, Bitcoin'in açık kaynak kodlu yazılımından ve çalışma prensibinden esinlenerek geliştirilmiştir. Ancak Litecoin'in Bitcoin'den en büyük farkı mining algoritmasının, kişisel bilgisayarlarla bile sürekli olarak madencilik yapabilme olanağı sağlamasıdır.

Aynı zamanda Litecoin işlemlerin hızlı bir şekilde onaylanmasını da sağlayacak teknolojiyi bünyesinde barındırır. Litecoin'de işlemler ortalama 2.5 dakika içerisinde onaylanmaktadır. İşlem kanıtlama algoritması scrypt tabanlı olduğu için normal bilgisayarların standart GPU işlemcileriyle kolayca işlenmekte ve yeni coinler üretilebilmektedir.