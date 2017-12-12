Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu cuma günü açılıyor

Üç ilçeden geçecek metro hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alacak.

SAATTE 64 BİN 800 YOLCU

21 adet 6'lı dizili 126 vagon hizmet verecek. Her bir dizide maksimum 1620 yolcu taşınabilecek. Maksimum yolcu kapasitesi saatte 64.800 yolcu/saat/yön olacak.

Trenin maksimum hızı 80km/saat olacak. İlk istasyon ve son istasyon arası ortalama seyahat süresi 24 dakika olacak.

90 SANİYEDE BİR SEFER

İstasyonlarda durma süresi 20 saniye olacak. 90 saniyede bir sefer düzenlenecek.

MEVLÜT UYSAL AÇIKLAMIŞTI

Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy Metro çalışmalarının bir ay içerisinde tamamlanacağı müjdesini veren Başkan Mevlüt Uysal, "Çekmeköy Metrosu, Türkiye'de ilk defa yapılan sürücüsüz metro çalışmasıdır. Testleri uzun zamandır devam ediyor. Şu anda testler bitti ve sertifikası alınması gerekiyor. Yanılmıyorsam bu hafta içinde sertifikası alınacak. Dolayısıyla bu ay içerisinde açılacağını ve açılmaya hazır hale geleceğini söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız bu kadar sabrettiler en geç bir ay içerisinde açacağımızın sözünü veriyoruz" diye konuştu.