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'ya 4 üye ataması yapıldı

Giriş Tarihi: 13.12.2017 15:26
BDDK'ya 4 üye ataması yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda () boş bulunan 4 üyeliğe atama yapıldı.

'ya atanan yeni 4 üye şöyle:

"Yaşar Asarkaya, Beytullah Yazar, Mustafa Balcı ve Fatih Rüştü Karakaş."

Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) üye atama sürecine ilişkin Bakanlar Kurulu'nda kararname sürecinin tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak" ifadesini kullanmıştı.

Üyelerin görev sürelerinin dolmasının ardından BDDK'da sadece Başkan Mehmet Ali Akben ve kurul üyesi Olcay Turan bulunuyordu.

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BDDK'ya 4 üye ataması yapıldı
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