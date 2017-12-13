Dolar ne kadar? (13 Aralık 2017)

Dolar/TL bugün sınırlı bir yükselişle 3,83'ün üzerinde işlem görüyor.

GÖZLER AKŞAMKİ FED KARARINDA

Bu akşam açıklanacak olan Fed kararı doların hareketi açısından belirleyici olacak. Uzmanlar, Fed'in faiz faiz artırmasına kesin gözüyle bakıyor, 2018 yılı için 'dotplot' olarak bilinen faiz artış tahminlerinin 3'ten 4'e çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunun ise daha önemli olduğuna vurgu yapıyor.



Kimi uzmanlar faiz tahminlerinin 3'ten 4'e yükseltilebileceğini öngörüyor.

Euro ise 4.5102/4.5162 seviyesinde yer alıyor.