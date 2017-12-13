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ne kadar? (13 Aralık 2017)

Giriş Tarihi: 13.12.2017 09:36
Dolar ne kadar? (13 Aralık 2017)

Geçen haftaya 3.94'ün üzerinde başlayan /TL zayıf ABD verileri ve Türkiye'ye özgü endişelerin de bir miktar azalmasıyla haftayı 3.83 civarında tamamladıktan sonra dün ve bugün anlamlı bir değişim göstermedi

/TL bugün sınırlı bir yükselişle 3,83'ün üzerinde işlem görüyor.

GÖZLER AKŞAMKİ FED KARARINDA

Bu akşam açıklanacak olan kararı doların hareketi açısından belirleyici olacak. Uzmanlar, Fed'in faiz artırmasına kesin gözüyle bakıyor, 2018 yılı için 'dotplot' olarak bilinen faiz artış tahminlerinin 3'ten 4'e çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunun ise daha önemli olduğuna vurgu yapıyor.

Kimi uzmanlar faiz tahminlerinin 3'ten 4'e yükseltilebileceğini öngörüyor.

Euro ise 4.5102/4.5162 seviyesinde yer alıyor.

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Dolar ne kadar? (13 Aralık 2017)
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