TÜSİAD Başkanı Bilecik: Büyüme hakikaten alkışlanacak başarı, lamı cimi yok

Bilecik, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) tarafından, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans salonunda düzenlenen "15. Girişimcilik Günleri" programında, kalkınma ve gelişmede girişimciliğin önemini anlattı.

Günümüzde dün ile yarın arasında muazzam bir fark oluştuğunu, bugünden yarının ne olacağının belli olmadığını ifade eden Bilecik, büyümede, gelişmede her zaman gençlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Girişimci olmak için gidilen yolda engellerin çıktığını ancak motivasyonun bozulmaması gerektiğini aktaran Bilecik, "Bu motivasyon başarıya ulaşmada daima çok önemlidir. Geleceğin dünyasını gençlerimiz şekillendirecek. İyi bir iş fikriniz, sermayeniz iyi bir ekibiniz olmalı, şans da önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için yapısal önlemler almak, dış dünyayla çok kaliteli diplomasi dili kullanmak gerektiğini vurgulayan Bilecik, güncel teknolojileri kullanıp, istihdam ve iş gücüne yönelik reformları hayata geçirmek gerektiğini bildirdi.

"DÜNYADA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇERİSİNDE YAPILMIŞ ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

Vergilerde reform maddeleri yapılabilmesi gerektiğini belirten Bilecik, "Dünyada daha çok kurumlar vergisini indirme anlamında bir yarış varken, yani yabancı yatırımcıyı daha fazla çekmek için bizde maalesef vergiler 20'den, 22'ye geçmiş oldu. Oysa daha İngiltere bile yeni yeni 19'a indirdi, 17'ye indirme hazırlığı yapılıyor. Bunları bekliyoruz, verginin tamamen reformist bir yapı içerisinde yapılanması en önemli noktalardan biri." diye konuştu.

"BU 11,1 BÜYÜME HAKİKATEN ALKIŞLANACAK BİR BAŞARI, BUNUN LAMI CİMİ YOK"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 11,1'lik rekor büyüme rakamına da değinen Bilecik, şöyle konuştu:

"Büyüme sadece Türkiye'nin değil dünya için en önemli parametre. Yani bugün baktığımız zaman bir büyüme, gelişme olmadan olmaz nihayetinde. Bu 11,1 büyüme hakikaten alkışlanacak bir başarı, bunun lamı cimi yok. Ancak üç nokta söylemek isterim, bundan dolayı görmezden gelmemek gerekli 11,1'lik büyümeyi. Dünyada gelişmekte olan ülkeler içerisinde yapılmış önemli bir başarı. Ancak, bir önceki yıl eksi 1,8'di büyümemiz. Biliyorsunuz hain darbe girişiminin 15 Temmuz'un da olduğu döneme rast geldiği için 11,1 baz etkisi, yani eksi 1,8'den geldiği için önemlidir bu anlamda. Bu önemli noktalardan bir tanesi."