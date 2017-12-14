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Mahkemeden flaş kararı

Bölge Adliye Mahkemesi, ve arasında görülen davada çarpıcı bir karar verdi.

Giriş Tarihi: 14.12.2017 17:02 Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 17:19
Mahkemeden flaş Booking.com kararı

Mahkeme, dünyaca ünlü, online rezervasyon sitesi hakkında, 'ın başvurusu sonrası engelleme kararı vermişti. 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararı, istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi ara kararını bugün açıkladı. Ara kararda, ticaret mahkemesinin tedbir kararı verirken teminat aramamasına ilişkin "…Tedbir kararı verirken teminat aramaması yerinde görülmemiştir. Hükmün bu nedenle kaldırılmasına ve tedbir kararı nedeniyle davalı ve müdahillerin olası zararlarının teminatı olmak üzere takdiren 500.000-TL nakdi veya süresiz kesin banka teminat mektubu karşılığı tedbir kararının uygulanmasına oy çokluğu ile kesin olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde karar vermek gerekmiştir" denildi.

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Mahkemeden flaş Booking.com kararı
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