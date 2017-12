İTO Meclisi İbrahim Çağlar'ı andı

İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, anma toplantısındaki konuşmasında, dünyanın bir imtihan yuvası, ebediyete uzanan yolda bir iman sınavı olduğunu belirterek, herkesin ahirette amel defterine yazılanlardan dolayı hesaba çekileceğini söyledi.



Her günü imanı tazelemek için bir fırsat olarak görmek gerektiğini vurgulayan Avdagiç, "Ölüm haktır. İlahi takdirin tecellisi. Ölüm, Allah'ın emri. Vakti saati geldiğinde olacak. Ne bir an ileri, ne bir an geri. Hiç şüphesiz ölüm bir son değil. Şu dünyevi hayattan sonsuzluğa uzanan bir istikamettir o. Ne diyor ayet-i kerime; 'Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve şüphesiz dönüşümüz O'nadır.' Lakin ölüm geride kalanlar için zor. Sabretmek kolay değil. İşte bizler de pazartesi sabahı böylesi zor bir imtihana uyandık. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Çağlar'ın ani vefatı hepimizi derinden sarstı." diye konuştu.



Avdagiç, merhum İbrahim Çağlar hakkında söylenebileceklerin pek çok olduğunu belirterek, Çağlar'ın kısa yaşamında büyük adımlar attığını, henüz 18 yaşında ilk şirketini kuran başarılı bir iş adamı olduğunu anlattı.



Çağlar'ın dedesinden, babasından devraldığı bayrağı ileri taşıyan hayırlı bir evlat olduğunu aktaran Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ailesine düşkün bir eş, bir babaydı. Yakın zaman önce torun sevgisine de nail oldu. İbrahim Çağlar, kendi kabuğunda yaşayanlardan olmadı. İnsanlarla iç içeydi. Sadece iş dünyasında değil, sivil toplum faaliyetlerinde de en önde koştu. İstanbul Ticaret Odası'nda bayrağı ileri taşıdı. Meclis üyesi, başkan yardımcısı, meclis başkanı ve yönetim kurulu başkanı olarak makam hırkasını giydi.



Benim için İbrahim Çağlar, dostluğun adıdır. Yeri geldiğinde zorlukları birlikte aştığım yol arkadaşlığıdır. Bosna'da savaş devam ederken yaptığı gayretli çalışmalar, Karabağ'daki mücadeleleri çoğumuzun bilmediği, onun da paylaşmadığı konulardı. 28 Şubat döneminde ortalıkta adam bulmak zor iken yine olması gereken yerde bulundu, kendine yakışan duruşu sergiledi. Ben bunlara şahitlik ediyorum."



"CENAZE TÖRENİNE KATILANLARIN ÇOKLUĞU EN GÜZEL DELİL"



İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, meclis üyelerinden merhum Çağlar için helallik istedi. Meclis üyeleri de hep birlikte "Helal olsun" dedi.



Çağlar'ın ailesine, yakınlarına, Türk iş dünyasına ve İTO ailesine sabır dileyen Avdagiç, şunları kaydetti:



"Değerli meclis üyelerimizin, İTO'daki çalışma arkadaşlarımızın, hastaneye yattığı andan cenaze, defin ve taziyelerdeki gösterdiğiniz vefa, dayanışma ve kardeşliğinizden dolayı en derin şükranlarımı sunuyorum. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, diğer devlet büyüklerimize camiamız adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Cenaze törenine katılanların çokluğu ve İbrahim Çağlar hakkında dile getirdikleri hususlar, onun nasıl bir derin iz bıraktığının en güzel delilidir. İnşallah en kısa zamanda sizlerin katılımıyla da 'İbrahim Başkanla Anılar' adıyla bir anı kitabı hazırlayacağız."



EN GEÇ BİR AY İÇİNDE İTO BAŞKANI SEÇİLECEK



Şekib Avdagiç'in verdiği bilgiye göre, İTO Başkanı en geç bir ay içinde İTO Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek. Başkan seçilene kadar İTO Başkan yardımcılarından en yaşlısı başkanlık makamına vekalet edecek.



Anma toplantısında Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İstanbul eski Başvaizi Mustafa Akgül, kısa bir konuşma yaparak dua etti.





Merhum Çağlar'ın mecliste oturduğu masaya kırmızı karanfillerle kaplı fotoğrafı konuldu.

Oda'nın Eminönü'nde bulunan binasına Çağlar'ın resmi asıldı.