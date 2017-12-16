Hizmet ihracatının şampiyonu THY oldu

İlk 10'da THY'nin ardından sırasıyla Polimeks, Pegasus, Yapı Merkezi, SunExpress, Netlog Lojistik, TAV Havalimanları, Rönesans Holding, Atlasjet ve Gap İnşaat yer aldı. İlk 10 firma ve 17 alt sektörde en çok ihracat yapan ilk 3 firmaya ödülleri Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katıldığı törenle verildi.

Hizmet ihracatının 2016'da 37,3 milyar dolarken bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın rakamını geçerek yüzde 16 artışla 37,5 milyar dolara ulaştığını söyleyen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Tam 123 ülkeye hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Hizmet ihracatı, ülkemizin net ihracatçı olduğu bir alan" diye konuştu. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı'nın 2016'da 18,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Büyükekşi, "Yani toplam hizmet ihracatının neredeyse yarısını bu firmalar oluşturdu. 495 bin istihdam ve 7,5 milyar dolarlık yatırımla ekonomimize can verdiler" dedi.

2023'TE 150 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK İSTİYORUZ

2023'te 150 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Hizmet ihracatçılarını herkesten daha çok motive etmek istiyoruz. İhracat yapan şahıs, firma ve kurum sayısını ve bunların sürekliliğini artırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Hizmet ihracatının artık mal ihracatımızın yüzde 25'ini aştığına dikkat çeken Büyükekşi, "Hizmet ihracatçılarımız için ayrı bir birlik kurulmasını talep ediyoruz" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Artı 2 istihdam çağrısını' hatırlatan Büyükekşi, "Toplam istihdamın yüzde 50'sinden fazlası hizmet sektöründe. Dolayısıyla bu seferberliğe en büyük katkıyı inşallah yine sektörümüz verecek" dedi.