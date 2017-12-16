Irak: Yeni boru hattı ülkeyi baştan başa kat edecek

Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, yeni boru ağının ülkeyi boydan boya katedeceğini, pahalı ve tehlikeli olan tanker taşımacılığını devre dışı bırakacağını söyledi.

YENİ BORU HATTI ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Milliyet'in haberine göre boru hattı, Irak'ın Türkiye'nin de aralarında yer aldığı komşularına göndereceği ham petrol sevkiyatında önemli bir rol oynayacak.

Halihazırda Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye giden bir boru hattı bulunuyor, 35 yıldır ülkede süren savaş ve çalkantı nedeniyle diğer boru hatları kapandı. Kapananlar arasında Kürt bölgesini neredeyse bypass eden hat, Suriye'den Lübnan'a giden hat ve Suudi Arabistan üzerinden Kızıl Deniz'e ulaştıran hat bulunuyor.

EKİMDE DUYURMUŞTU

Bağdat yönetimi, Erbil'i devreden çıkaran eski boru hattını onarmaya başladığını Ekim ayı içerisinde duyurmuştu.

Irak'tan Türkiye'ye gelen iki paralel boru hattı bulunuyor. Son 1 yıl içinde Irak'tan Türkiye'ye taşınan ham petrol miktarı 208 milyon varil. Bunun yüzde 65'i Türkiye'den dünya pazarlarına gönderiliyor.

20 MİLYAR DOLAR GELİR



Boru hatlarının toplam kapasitesi 553 milyon varil düzeyinde, 208 milyon varil kullanılıyor. Geride kalan 345 milyon varillik potansiyelin kullanılması halinde 20 milyar dolar gibi bir gelir getirebilir.

25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunun ardından Bağdat yönetimi Mesut Barzani'yi hedefleyen bir dizi yaptırımı hayata geçirdi. Petrol boru hattının değişmesi, petrol gelirlerinin merkezi yönetime aktarılması, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yöneticilerinin petrol gelirini içeren banka hesaplarına el konulması gibi hamleler bunlardan bazıları.

BAĞDAT YÖNETİMİNİN İSTEKLERİ

Elindeki her şeyi kısa sürede kaybeden Mesut Barzani, Kasım ayı başında koltuğundan çekildi ve IKBY yönetimi referandumdan tamamen geri adım atmış durumda.

Bağdat yönetimi, komşuları Türkiye ve İran'dan tüm sınırların kapatılmasını ve sadece merkezi yönetimle iletişim kurulmasını da istiyor.

Türkiye ve İran, referanduma en ciddi şekilde karşı çıkan iki ülke. İran, şirketlerinin IKBY ile petrol ve petrol mamulü ticareti yapmasını geçici olarak Eylül ayı sonunda yasaklamıştı. Irak, OPEC üyeleri arasında Suudi Arabistan'dan sonra en çok ham petrol üreten ülke konumunda.