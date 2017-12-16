İzmir’de ulaşıma yüzde 10 yeni yıl zammı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2017 yılı son toplantısında 2018 yılına ulaşımzammı kararı alandı. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen rapor doğrultusunda ulaşım tarifesi yüzde 10 zamlandı. AK Parti Grubu ret oyu kullandı. Yeni tarifeye göre 1 Ocak 2018'den itibaren İzmir'de 2,60 TL olan tam bilet 2,86 liraya, 1,50 TL olan öğrenci ve 60 yaş kartı bileti ise 1,65 TL'ye yükseldi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Öğretmenlerin 2 TL olan biniş tarifesi ise 2.20 TL oldu. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Bilal Doğan, kent içi ulaşımda yapılan yüzde 10 zamma tepki gösterdi. Zammın gereksiz olduğunu belirten Doğan, "ESHOT'da iş, yatırım yok ama zam var. Kurumun zararını niye İzmirliler'e fatura ediyorsunuz. Bu zammın arkasında art niyet var" dedi.

2018'de banliyö hattı İZBAN'da ücretlendirme sisteminde 15 Şubat'tan itibaren değişiklik yapılacağını belirterek gittiğin kadar öde mantığının geçerli olacağını söyledi. Kocaoğlu, binilen istasyona göre en uzak mesafenin bedelinin kart bakiyesinden düşeceğini, inilen istasyona göre karta para iadesi yapılacağını söyledi. Örnek veren Kocaoğlu "Önce tam bilet parası alınacak. 25 kilometreden sonraki her kilometre için tam biletten 7 kuruş, 60-65 yaş vatandaşlar ve öğrenciler için 4 kuruş, öğretmenler için 5 kuruş ilave ücret alınacaktır. Havalimanı İstasyonundan binişte en uzun mesafe Aliağa İstasyonu olup 76 kilometredir. Mesafe ücreti olan 6,48 lira ücreti biniş anında karttan bloke edilecektir. 51 kilometre sonra Menemen'de inişte kartın tekrar sisteme okutulmasıyla 1,75 lira karta iade edilecektir. Bu işlem sonucunda Havalimanı İstasyonu'ndan binen bir yolcumuz, 4,60 lira ile Menemen'e ulaşacaktır" dedi.