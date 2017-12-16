Son dakika: AB'den kripto para hamlesi

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi'nde Cuma günü tartışılan yönerge, Bitcoin dahil olmak üzere kripto para birimlerinin kullanıldığı çevrimiçi döviz platformlarına yeni kurallar getirecek.

KİMLİKLER AÇIĞA ÇIKACAK

Yönergenin terör ve para aklama finansmanlarının önüne geçmesi için sunulduğu belirtilirken, aynı zamanda daha önce bu platformlarda kripto para birimi kullanan anonim kullanıcıların yönergenin uygulamaya konulması halinde kimliklerinin açığa çıkacağı söylendi.

"ŞEFFAFLIK GETİRECEK"

AB'nin yönetici kolu Avrupa Komisyonu'nun 2015 ve 2016'da Brüksel ve Paris'te gerçekleşen terör saldırılarının Bitcoin ve diğer kripto para birimleri kullanılarak finanse edilmesi sebepleriyle sunduğu yönergeyle ilgili AB Adalet Komiseri Vera Jourova, "Bugün onaylanan karar para aklama ve terör finanse etmeyi engelleyecek bir şeffaflık getirecek" dedi.

YASALARDA YER ALACAK



AB'nin 2015 yılında harekete geçirdiği Dördüncü Para Aklama Önleme Yönergesi, Cuma günü sunulan yönerge hakkında görüştü. Toplantının ardından yönergenin önümüzdeki 18 ay içerisinde AB üye eyaletleri tarafından onaylanmasına ve ulusal yasalarda yer almasına karar verildi.