Haberler > Ekonomi Haberleri > S&P, Türkiye takvimini açıkladı

S&P, Türkiye takvimini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü gelecek yıl 23 Şubat ve 17 Ağustos'ta değerlendireceğini bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2017 12:58 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 12:59
S&P, Türkiye takvimini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü gelecek yıl 23 Şubat ve 17 Ağustos'ta değerlendireceğini açıkladı.

S&P, ülkelere ve yerel yönetimlere yönelik potansiyel gözden geçirme tarihlerini içeren "2018 Değerlendirme Takvimini" yayınladı.

Takvime göre kuruluş, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü 23 Şubat ve 17 Ağustos 2018'de değerlendirecek.

S&P, Türkiye'ye yönelik son not açıklamasında yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" olarak teyit etmişti. Kuruluş, ülkenin kredi görünümünü ise bu yılın başından beri "negatif"te tutuyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
S&P, Türkiye takvimini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN