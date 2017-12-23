Nef, 9 saatte 249 milyon liralık satış yaptı

Şirket açıklamasına göre, noter huzurunda gerçekleşen açık artırmada İstanbul'un merkezi lokasyonlarındaki 141 ticari alanın yüzde 94'ü sahiplerini buldu. TURYAP tarafından düzenlenen ve ticari gayrimenkul danışmanlığını JLL'in üstlendiği açık artırmada; Ataköy, Bahçelievler, Levent, Topkapı, Basın Ekspres, Sancaktepe, Kağıthane, Merter ve Kemerburgaz'da yer alan Nef ticari üniteleri satışa sunuldu. binin üzerinde yatırımcının katıldığı açık artırmada kıyasıya bir rekabet yaşandı.

"EKONOMİMİZE DUYULAN GÜVENİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK"

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, açık artırma sonrasında yapığı açıklamada, son 3 yıldır gayrimenkul sektöründe liderliği koruduklarının altını çizerek, "Nef olarak her projemizi daha iyi olması için en ince detayına kadar düşünerek planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bu başarımızın temelini de bu anlayışımız oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Timur sözlerine şöyle devam etti: "İlk defa açık artırmayla satışa çıkardığımız ticari ünitelerimize olan yoğun ilgi projelerimize ve Nef markasına duyulan güvenin bir göstergesi. Geçen haftalarda da Nef Çekmeköy ile konut satışında bir rekora imza atmıştık. Ekonomimize ve sektörümüze duyulan güveni bir kez daha gösterdiğimiz için ayrıca mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de sektörümüzde yeniliklerin kaynağı olmaya ve her açıdan Nef müşterilerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğiz."