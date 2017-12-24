Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye

Tekstil sektörünün temsilcileri Bursa'da bir araya gelerek sektördeki sıkıntıları ele aldı. Toplantıda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle
, TOBB Türkiye
Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Burkay, Adana Sanayi Odası
Başkanı Zeki Kıvanç yer aldı.
Türkiye'nin bundan sonraki süreçte üretimi canlı tutmak için daha fazla çalışması gerektiğini dile getiren İTHİB Başkanı İsmail Gülle, "Cari fazla veren bir sektör olarak, hedefimiz dış ticaret
fazlası veren bir Türkiye" dedi. Türkiye'nin ithalatını azaltması gerektiğini belirten Gülle, "İthalat yapmamak mümkün değil ama daha az ithalat yapıp daha az açık vereceksek bunun için çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.
'FABRİKALARI KORUMALIYIZ'
Ülkeyi kalkındırmak için iç üretime dayalı çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Sanko'nun Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, "Fabirkalarımızı canlı tutarak ülkedeki üretimi yukarı çekeceğiz. Önceden elini neye atsan başka ülkenin malı çıkıyordu. Artık mevcut fabrikaları kapatmadan, kapalı olanları açmak için yola çıktık" diye konuştu. İhracata dayalı sektörlerin korunması gerektiğinin altını çizen Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Bugün bu kadar istihdam sağlanıyorsa ve kapasite kullanımı bu kadar yükseldiyse bu koruma sayesinde oldu" dedi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Burkay ise tekstilin gelecek dönemde otomotiv sektörü gibi artış ivmesi yakalayacağını söyledi.
YERLİ OTONUN TEKSTİLİ DE YERLİ OLSUN
Toplantıda yerli otomobil konusu da gündeme geldi. İTHİB Başkanı Gülle, "Yerli otomobilin içindeki tüm tekstil ürünlerine talibiz. Milli otomobil olacaksa bunun tekstil ürünleri de yerli ve milli olmalı" dedi. Gülle, ayrıca sektör olarak 2013 hedefi olan 20 milyar dolarlık ihracatı yakalayabileceklerini söyledi. Kilogram başına tekstil ihracatının 3.7 dolar olduğunu hatırlatan Gülle, her yıl bunun üzerine çıktıklarını ifade etti.
RUSYA'YA MAL YETİŞTİREMEYECEĞİZ
Toplantıdan bir gece önce tekstil ve hazırgiyim sektörü temsilcileri tarafından, Rusya
krizinin aşılmasında hükümet adına gayrı resmi müzakereleri yürüten eski Devlet Bakanı ve iş insanı Cavit Çağlar onuruna bir tören düzenledi. Dostu olarak nitelendirdiği Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile konuştuktan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini kabul ettiğini belirten Çağlar, bundan sonra ise Rusya'daki bağlantılarını gizlice kullanarak iki ülke arasındaki uçak krizi nedeniyle kopan diyaloğun yeniden başlatıldığını kaydetti. Rusya'nın ekonomik olarak Türkiye için önemine dikkat çeken Çağlar, işadamlarına "Yakında Rusya'ya mal yetiştiremeyeceksiniz" dedi.