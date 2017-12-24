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satranca desteğini artıracak

Giriş Tarihi: 24.12.2017
İş Bankası satranca desteğini artıracak
2005'ten bu yana satrancın yaygınlaşması amacıyla Türkiye Satranç Federasyonu'na (TSF) destek veren Türkiye , bu yıl sonu itibarıyla desteğinin 12'nci yılını tamamladı. İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ve Genel Müdürü Adnan Bali'nin ev sahipliğinde, TSF Başkanı Gülkız Tulay ve uluslararası turnuvalarda ödül alan sporcuların katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Geçen 12 yıla bakıldığında iyi bir hamle yaptıklarını belirten Özince, "Bu alandaki çabalarımızı önümüzdeki yıllara taşıyarak, satrançta yakalanan ivmenin artarak devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.
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İş Bankası satranca desteğini artıracak
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