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25 Aralık 2017 altın fiyatları bugün ne kadar oldu? fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar? bugün ne kadar? Vatandaşlar ilk günü olan 25 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtı ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. Külçe altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatlarındaki son durumu güncel olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 25 Aralık Pazartesi altın fiyatlarında son durum ve 'gram altın kaç lira' sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 25.12.2017 09:07
25 Aralık 2017 altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

25 Aralık Pazartesi fiyatı ne kadar? 25 Aralık Pazartesi günü altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 25 Aralık Pazartesi altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 25 Aralık Pazartesi günü çeyrek , fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

25 ARALIK ALTIN FİYATLARI

  • GRAM ALTIN - ALIŞ: 156,09- SATIŞ: 156,21
  • ÇEYREK ALTIN - ALIŞ: 250,20- SATIŞ: 255,87
  • YARIM ALTIN - ALIŞ: 498,84- SATIŞ: 511,74
  • TAM ALTIN - ALIŞ: 1.003,94- SATIŞ: 1.028,95
  • CUMHURİYET ALTINI - ALIŞ: 1.040,00- SATIŞ: 1.050,00
  • ATA ALTIN - ALIŞ: 1.032,09- SATIŞ: 1.057,90

ALTININ TARİHÇESİ

Tarihte bilinen kayıtlara göre Mısır hükümdarları zamanında M.Ö. 3200 yıllarında, altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanıldı. Au Latince Aurum kelimesinden gelmektedir.

Peru'da M.Ö. 2000 yılına ait altın ziynet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika kıtasındaki Aztekler ve İnkaların da altına tutkun oldukları bilinmektedir.

Altına önem veren eski medeniyetler arasında; Yunanları, İranlıları, Makedonyalıları, Asurluları, Sümerleri ve Lidyalıları saymak yerinde olur.

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25 Aralık 2017 altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?
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