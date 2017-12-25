Dünya Bankası’ndan ‘reform’ mesajı

Dünya Bankası
Türkiye Direktörü Johannes Zutt, "Orta vadede daha sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için sağlam makroekonomik politikalara daha geniş yapısal reformlar eşlik etmelidir" dedi. Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesinde bu yıl büyümenin yüzde 2.2 ile son 6 yılın en güçlü performansını göstermesinin beklendiğini ifade eden Zutt, bu büyümede sanayi üretimindeki ve ihracattaki artışın etkili olduğunu söyledi. Zutt, birçok ülkede güçlü büyümeye, enflasyonun normalleşmesi, işsizliğin azalması ve ılımlı mali açıkların eşlik ettiğini vurgulayarak, Türkiye'nin de geçen yılki zorlu iç ve dış koşullardan sonra, bu yıl çok güçlü bir ekonomik toparlanma süreci yaşadığını dile getirdi. Hükümetin önemli mali teşvikleri ve artan dış talebin bu güçlü toparlanmayı desteklediğini anlatan Zutt, bu yılın 9 ayında Türkiye ekonomisinin yüzde 7.4 büyüdüğünü hatırlattı. Türkiye için bu yıl en önemli zorluğun yüksek enflasyon olduğuna işaret eden Zutt, liradaki değer kaybı, yüksek küresel enerji ve gıda fiyatları ve iç talepteki hızlanmanın etkisiyle enflasyonun çift hanelere çıktığını hatırlattı.