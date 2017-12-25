SUV talebine yetişemiyor

Otomotiv dünyasındaki SUV
modasına son olarak İtalyan lüks spor otomobil markası Maserati'de uydu. Geçen yıl ilk SUV modeli Levante'yi satışa sunan Maserati, beklenin üzerinde taleple karşılaştı. Levante, markanın en çok satan modeli oldu. 2017 Ocak-Ekim döneminde Avrupa'da 4 bin 996 adet, Amerika'da ise 4 bin 895 adet Levante satıldı. Markanın en çok satan ikinci modeli ise Ghibli oldu.
ÇİFT VARDİYA ÜRETİM
Maserati, talebi karşılayabilmek için Torino'da bulunan Mirafiori fabrikasında üretim kapasitesi iki katına çıkardı. Levante için özel olarak kurulan yeni üretim hattında çift vardiya üretim modeline geçilirken, 550 yeni işçi istihdam edildi. Bugün itibariyle Levante üretim hattında 1200'den fazla kişi çalışıyor. Ferrari ve Maserati markalarının ülkemizde distribütörlüğünü yürüten FerMas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, geçen yıl satışa sunulan Levante'nin tüm dünyada büyük bir ses getirdiğini söyledi. Bel, Levante'nin hem globalde hem de Türkiye'de markanın en çok satan modeli olduğuna dikkat çekti. Levante, Türkiye'de ikisi benzinli olmak üzere üç motor seçeneğiyle müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Adını hafif esintiden ansızın şiddetli bir fırtınaya dönüşebilen bir Akdeniz rüzgarı olan Levante'den alan modelin satış fiyatı 204 bin eurodan başlıyor.
BAYİLİK SİSTEMİ İLE BÜYÜYOR
2017'de
bayilik sistemini devreye aldıklarını söyleyen Bel, şunları anlattı: "Nisan sonu itibariyle Birmot ile birlikte Ankara'da, eylülde Mengerler ile birlikte Bursa
'da bayi açılışını gerçekleştirdik. Yine Birmot ile birlikte çalıştığımız Antalya
bayimizde hizmete girecek. Fer Mas'ın İstanbul dışında, 3 ilde daha satış-servis noktası bulunuyor."
7 yılda satışlarını katladı
Maserati'nin
satışları son 7 yılda katlandı. 2010'da 5 bin 675 adet olan global satışlar, ilk kez 2013'de çift haneli rakamlara çıktı. 2013'de 15 bin 393 adet olan satış rakamı 2014'te 36 bin 448, 2016'da ise 42 bin 100 adetle rekor seviyeye ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında ise 36 bin adet satan markanın 2018 hedefi 70 bin adet.