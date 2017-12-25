Türk Telekom’dan eğlenceli bir girişimci hikayesi

Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi stratejik öncelikleri arasına alan Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT'u daha geniş bir girişimci kitlesiyle buluşturmak amacıyla bir viral film hazırladı.

HAYALLERİNİZİ PİLOT'LA GERÇEKLEŞTİRİN

Hazırlanan eğlenceli filmde, orta sınıf bir ailenin 24 yaşındaki genç girişimci üyesi Kaan'ın yatırımcısıyla buluşmadan önceki heyecanı, hazırlıkları ve yatırımcısıyla yaptığı telefon görüşmesi esnasında başından geçen eğlenceli süreç anlatılıyor. Filmin sonunda ise "Yenilikçi iş fikrinizle Türk Telekom PİLOT'a başvurun. Nakit desteğinden iş birliği fırsatlarına, mentorluktan yatırımcı ağına erişim imkanına kadar, girişimlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan PİLOT programı ile girişiminizi hayata geçirin, hayallerinizi gerçekleştirin" mesajı veriliyor.

PİLOT PROGRAMI HAKKINDA

Türk Telekom'un 2013 yılından bu yana sürdürdüğü PİLOT Programı'na bugüne kadar 2 bine yakın girişim başvurdu. PİLOT mezunu girişimlerine toplam 2 milyon TL nakit desteği sağlandı. PİLOT Programı'ndan bugüne kadar toplam 45 girişim mezun oldu.