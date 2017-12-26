İMA Group, Türkiye yolculuğuna başladı

Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı idaresindeki İMA Group; global gücü ile yatırım desteğine ihtiyaç duyan, vizyon sahibi girişimcilere sektör ayrımı yapmadan hem finansal destek sağlamak hem de deneyimlerini paylaşmak üzere 'her iyi fikir yatırıma değer' sloganı ile çıktığı bu yolda çok daha geniş kitlelere ulaşmanın heyecanını yaşadı.

Bu imaj doğrultusunda çalışan İma Group'un, başta Avusturya olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Romanya gibi çeşitli ülkelerde toplam 780 milyon Euroluk yatırımı bulunuyor.

Kurumsal kimliği doğrultusunda; uluslararası alandaki deneyimi ve uzman kadrosuyla kişi ya da kurumu başarıya ulaştırırken aynı zamanda ülke ekonomilerine de katkıda bulunan şirket, yatırıma değer, her fikre finansal destek ve yatırım ortaklığı sağlamak için başta Hong Kong olmak üzere ABD, İtalya, Lüksemburg, Avusturya ve Rusya gibi farklı ülkelerde faaliyetini sürdüren İMA Group çatısı altındaki İma Group Investment Trade Finance Holding, İma Group Yapı ve Proje Yatırımları A.Ş. ve İma Group Medikal Enerji İnş. Turizm Tic. Ltd. Şti., İstanbul Harbiye'de Hilton Bosphorus Hotel Kongre Merkezi'nde devlet erkanın katılım ile tanıtım kokteyli ve yemeği düzenledi.

Törende konuşan İMA Group Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı, İma Group olarak bugüne kadar Avrupa'da pek çok proje ve yatırım çalışmasına imza attıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Uzun yıllara yayılan deneyimlerimiz ışığında, her ülkenin kendi karakteristiğine uygun faaliyetler gösteriyoruz. Bu noktada Türkiye, genç nüfusu, aktif sermayesi ve geniş yatırım yelpazesiyle yenilikçi, karlı ve fark yaratan projelere alan yaratmaktadır. Hedefimiz, umut vaat eden bu projelerin gerçekleşmesini sağlamak ve yaptığımız işlere kendi değerimizi katabilmektir. Yakın gelecekte, Ortadoğu ve yakın Asya ülkelerinde de faaliyet gösterme hedefiyle, Türkiye'deki heyecan verici yolculuğumuza başlamış bulunmaktayız."

İma Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çınar ise İma Group olarak "Her iyi fikir yatırıma değer" sloganı ile çıktıkları bu yolda grubu çok daha geniş kitlelere sunmanın heyacanı içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Ulusal ve uluslararası alandaki deneyimimiz, uzman kadromuz ve ortak olduğumuz projelerle hem girişimcilerin ideallerine ulaşmasını sağlamak hem de ekonominin büyümesine katkıda bulunmak; iyi fikirlerin değerlendirilmesini sağlamak; Türkiye için yeni değerler oluşturulmasına destek olmak. Çünkü bizim için her iyi fikir yatırıma değer" şeklinde konuştu.