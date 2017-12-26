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İşadamlarının Sudan temasları başladı

Giriş Tarihi: 26.12.2017
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Sudan, Çad ve Tunus'a gerçekleştirilen 2017'nin ikinci büyük resmi ziyareti, bu yılın son büyük yurtdışı heyet ziyareti niteliğini taşıyor. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda DEİK'in organizasyonu ile Türk iş dünyasının katıldığı heyet, Kuzey ve Orta Afrika'nın 3 önemli ülkesini ziyaret ediyor. 24-27 Aralık 2017 tarihleri arasında üç ülkede düzenlenen resmi ziyaretler kapsamında 150'den fazla Türk iş insanı bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buluyor. Türk ve Sudanlı iş insanlarına seslenen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ve Sudan için tarihi bir gün ve ziyaret olduğuna vurgu yaptı.
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İşadamlarının Sudan temasları başladı
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