İşadamlarının Sudan temasları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan öncülüğünde
Sudan, Çad ve
Tunus'a gerçekleştirilen
2017'nin ikinci
büyük Afrika
resmi
ziyareti, bu yılın
son büyük yurtdışı
heyet ziyareti
niteliğini taşıyor.
Ekonomi Bakanlığı
koordinasyonunda
DEİK'in organizasyonu
ile Türk iş
dünyasının katıldığı
heyet, Kuzey
ve Orta Afrika'nın
3 önemli ülkesini
ziyaret ediyor.
24-27 Aralık 2017
tarihleri arasında
üç ülkede düzenlenen
resmi ziyaretler
kapsamında
150'den fazla Türk
iş insanı bölgedeki
fırsatları keşfederken,
Afrika'daki
yatırım ortamını ve
potansiyeli yerinde
inceleme fırsatı
buluyor.
Türk ve Sudanlı
iş insanlarına seslenen
Ekonomi
Bakanı Nihat
Zeybekci, Türkiye
ve Sudan için tarihi
bir gün ve ziyaret
olduğuna vurgu
yaptı.