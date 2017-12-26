Nihat Özdemir: İhalelerde bulunmaya devam edeceğiz

AA muhabirine 2017 yılını değerlendiren Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 2018'den beklentileri, hayata geçirecekleri yatırımlar ve odaklanacakları projeler hakkında bilgi verdi.

Özdemir, 2017'nin son dönemlerinde finansal piyasalarda yaşanan olumsuz performansın, Türkiye'nin ekonomik ve finansal temellerini tam olarak yansıtmadığını vurgulayarak, şu görüşleri dile getirdi:

"TL'nin 2018'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) atacağı güçlü adımlar ve yüksek büyüme performansı çerçevesinde daha istikrarlı bir seyir izlemesini bekliyoruz. Dolar/TL'nin özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz politikalarına ve politik gelişmelere bağlı olarak zaman zaman dalgalanma gösterebileceğini düşünsek de kurun 3,65-3,80 bandında bir seyir göstermesini bekliyoruz. Avro/TL'nin ise 4,35-4,60 bandında olabileceğini düşünüyoruz.

Türkiye varlıklarının, tarihsel olarak ve benzer ülkelere göre düşük değerlemeleri ile ülkemizin güçlü ekonomik performansı göz önüne alındığında yatırımcılar açısından cazip fırsatlar sunduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, BIST 100'de önemli bir yukarı yönlü potansiyel olduğunu düşünüyoruz."

"KUVEYT VE RUSYA ÖNEMLİ PAZARLAR, HİNDİSTAN'A İLGİ GÖSTERİYORUZ"&NBSP;

Nihat Özdemir, Limak Grubu olarak, stratejik planları ve risk değerlendirmeleri çerçevesinde, faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde büyümeye, kapasite artırımlarına ve yeni yatırımlara devam etmeyi planladıklarını belirterek, "2018 için geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde 20'lik bir büyüme öngörüyoruz." dedi.

Gelecek yıl faaliyet gösterdikleri mevcut sektörlerin yanı sıra madencilik ve savunma sanayide de yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi istedikleri bilgisini veren Özdemir, "Bu sektörlerde önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Nitekim, 2017 yılında bunun hazırlıklarını tamamladık ve gerekli altyapıyı oluşturduk." şeklinde konuştu.

Kuveyt'in kendileri için oldukça önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Kuveyt'te yeni inşaat ve altyapı ihalelerini yakından takip ediyoruz. Benzer şekilde, Rusya pazarına büyük önem veriyoruz. Bu yıl Rostov Havalimanı inşaatını tamamladık. 2018'de Rusya pazarında Volgograd Havalimanı terminal binası ve Ufa otoyol projesi inşaatlarına devam edeceğiz. Rusya'da yeni inşaat projelerini yakından takip ediyoruz. Ayrıca, geçen yıl Ukrayna'da başladığımız metro projemize 2018'de daha çok odaklanacağız. Üsküp'te bina yatırımları, AVM ve konutla ilgili kompleks yapmaya yönelik yatırımımız başladı. İnşaat sektöründe yurt içi ve yurt dışında önemli projeleri takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle Hindistan'daki inşaat projelerine yakın ilgi gösteriyoruz."

"ENERJİDE ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL VAR"

Faaliyet gösterdikleri sektörlerden enerjide önemli bir potansiyel olduğunu anlatan Özdemir, bu kapsamda, yeni projeler ve satın almalar yoluyla enerji üretimindeki portföylerini büyüterek 5 bin megawattlık bir kurulu güce ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

Özdemir, enerji üretim portföylerinin çeşitliliğini daha da artırmak için rüzgar ve güneş santralleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti.

Bu ay içinde Isparta Gönen'de yatırımını tamamladıkları güneş santralinin üretime başladığına işaret eden Özdemir, "Gelecek yıl Aydın'da jeotermal ve Konya'da güneş santrali yatırımlarımızı devreye alacağız." dedi.

"KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ VE ÖZELLEŞTİRME İHALELERİNDE BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çimento yatırımlarımızla giriş yaptığımız Afrika pazarında diğer sektörlerde de önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, Afrika'daki altyapı ve enerji yatırım imkanları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Limak Kıbrıs Delüks Otelimizin inşaatını tamamladık. Otelimiz Şubat 2018'de faaliyetlerine başlayacak. Böylelikle turizm grubumuzun yatak kapasitesi 5 bin 500'ün üzerine çıkacak. Gelecek yıl da sektörel hedeflerimize uygun ve sinerji yaratabilecek kamu-özel iş birliği projelerinde ve özelleştirme ihalelerinde güçlü bir potansiyel alıcı olarak bulunmaya devam edeceğiz."