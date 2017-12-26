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Nostaljik Taksim'e geri dönüyor!

Taksim'de yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle 12 ay boyunca çalışmayan nostaljik , perşembe günü itibari ile kısmi olarak tekrar seferlerine başlayacak.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017 11:40 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 15:57
Nostaljik tramvay Taksim'e geri dönüyor!

Taksim 'ne renk katan ve özelikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği nostaljik seferleri altyapı çalışması nedeniyle 19 Ocak perşembe günü durdurulmuştu.

Ocak ayından bu yana devem eden çalışmalar kapsamında da geçtiğimiz ay nostaljik tramvay hattının meydan tarafındaki orta kısmına titreşimi sönümleyici yeşil renkli kauçuk döşenmişti.

1.64 kilometre uzunluğundaki tramvay hattı için yeşil renkli kauçuk seçilmesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanmıştı.

12 ay boyunca çalışmalar nedeniyle çalışması durdurulan nostaljik tramvay seferleri perşembe günü kısmi olarak tekrar yapılmaya başlanacak.

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Nostaljik tramvay Taksim'e geri dönüyor!
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