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Turist daha çok harcayacak

ve perakendede katma değeri artırmak isteyen sektör temsilcileri güçbirliğine gidiyor. Aynı dönemde turizmciler gastronomi, perakendeciler de indirim ve kampanya günleriyle turiste daha çok harcatacak

PINAR ÇELİK NACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017
Turist daha çok harcayacak
Özellikle İstanbul'a gelen turistin ülkeye daha fazla döviz bırakması için cilerle perakendeciler ortak hareket edecekleri bir projeye başlıyor. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu önderliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında turizmciler 'ler içindeki restoranlarda gastronomi günleri düzenlerken aynı dönemde AVM'lerdeki markalar da indirim ve kampanya yapacak. Bu işbirliğiyle başta İstanbul olmak üzere Türkiye'ye gelen turiste daha fazla para harcatmayı hedeflediklerini belirten Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer, "Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile çalışmalara başladık. Gastronomi turistinin gelir seviyesi yüksek. Biz onları alışverişe de yönlendirip döviz girdisini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

ERDOĞAN DA 'GASTRONOMİ' DİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gastonominin önemine vurgu yaptığını belirten Demirer, gastronominin bir ürün olarak sunulmasının daha farklı pazarlara açılmayı isteyen Türkiye için çok önemli olduğunu dile getirdi. Demirer, "Özellikle Latin Amerika ve Hindistan ile Çin de dahil Uzakdoğu'dan turist çekmeyi planlıyoruz. Siyasi dilden arınmış Latin Amerika'yı ise çok potansiyel görüyoruz. Alım güçleri yüksek ve harcamaya çok meyilliler. Hindistan ve Çin ise yüksek nüfus potansiyeli nedeniyle ilgi alanımızda" ifadelerini kullandı. BMD Başkanı Sinan Öncel de 2018'i şansa bırakamayacaklarını dolayısıyla sektörler arası işbirliğini güçlendirip gelir artırmayı hedeflediklerini söyledi.
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Turist daha çok harcayacak
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