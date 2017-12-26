Turist daha çok harcayacak

Özellikle
İstanbul'a gelen turistin
ülkeye daha fazla döviz
bırakması için turizm
cilerle
perakendeciler ortak hareket edecekleri
bir projeye başlıyor. Türkiye
Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler
Federasyonu önderliğinde hayata geçirilecek
proje kapsamında turizmciler AVM
'ler içindeki restoranlarda gastronomi
günleri düzenlerken aynı dönemde
AVM'lerdeki markalar da indirim ve
kampanya yapacak.
Bu işbirliğiyle başta İstanbul olmak
üzere Türkiye'ye gelen turiste daha
fazla para harcatmayı hedeflediklerini
belirten Turizm Restoran Yatırımcıları
ve İşletmecileri Derneği Başkanı
Kaya Demirer, "Birleşmiş Markalar
Derneği (BMD) ile çalışmalara başladık.
Gastronomi turistinin gelir seviyesi
yüksek. Biz onları alışverişe de yönlendirip
döviz girdisini artırmayı hedefliyoruz"
dedi.
ERDOĞAN DA 'GASTRONOMİ' DİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın da gastonominin önemine
vurgu yaptığını belirten Demirer, gastronominin
bir ürün olarak sunulmasının
daha farklı pazarlara açılmayı isteyen
Türkiye için çok önemli olduğunu
dile getirdi. Demirer, "Özellikle Latin
Amerika ve Hindistan ile Çin de dahil
Uzakdoğu'dan turist çekmeyi planlıyoruz.
Siyasi dilden arınmış Latin
Amerika'yı ise çok potansiyel görüyoruz.
Alım güçleri yüksek ve harcamaya
çok meyilliler. Hindistan ve Çin ise
yüksek nüfus potansiyeli nedeniyle ilgi
alanımızda" ifadelerini kullandı. BMD
Başkanı Sinan Öncel de 2018'i şansa
bırakamayacaklarını dolayısıyla sektörler
arası işbirliğini güçlendirip gelir
artırmayı hedeflediklerini söyledi.