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'dan ikincil çalışmalarına ilişkin flaş açıklama

ikinci çalışmalarına ilişkin Kamu Aydınlatma Platformu'na açıklamada bulundu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 10:26
ASELSAN'dan ikincil halka arz çalışmalarına ilişkin flaş açıklama

Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, şirketin hisselerinin ikincil halkı arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiğini bildirdi.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun toplantısında şirket hisselerinin ikincil halkı arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği kaydedildi.

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ASELSAN'dan ikincil halka arz çalışmalarına ilişkin flaş açıklama
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