E-ticaret 9 ayda 2016’yı ikiye katladı

Akıllı cihazlar ve internet kullanımının yaygınlaşması günlük hayatın önemli bir parçasına dönüşmeye başlarken kullanım alışkanlıklarından iletişim biçimlerine kadar birçok konuda değişiklikler yaşandı. Mağazacılık alışkanlıkları da internete paralel gelişim ve değişim göstermeye başladı. Dünya genelinde e-ticaret cirosu 2016'da 2 trilyon dolara ulaştı. 2018'de ise global e-ticaret hacminin 2.5 trilyon dolar seviyesine, 2020'de de 4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

10 YILDA İKİYE KATLANDI

Son yıllarda Türkiye'de e-ticaret sektörünün büyük bir atılım göstermesi ve büyüme hızındaki gözle görülür artış, orta vadede dünya standartlarının yakalanacağına dair bir işaret olarak kabul ediliyor. Sanal POS ile alternatif ödeme sistemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması da oldukça etkili olarak görülüyor. E-ticaret piyasasındaki hızlı büyümenin en önemli etkenlerinin başında, internete ve mobiliteye entegrasyondaki bu yüksek başarı gösterilebilir. Akıllı telefon kullanımında özellikle 18-34 yaş arası gençlerde yüzde 93'lük oranın yakalanması ise değişen kullanım alışkanlığını kanıtlıyor.

AKILLI TELEFONLAR HEDEFTE

2020'de akıllı telefon satışlarının 2 milyar adedi geçmesi beklenirken yeni cihazlarda bağlantı hızının artması ve ekranların biraz daha büyümesi hem kullanıcılar hem de e-ticaret firmaları için birçok kolaylık sunuyor. Ödeme sistemleri de bu yeni cihazlarla entegrasyonunu tamamlayarak daha da yaygın hale gelmesi düşünülüyor.

VERİ GÜVENLİĞİ TEMEL İHTİYAÇ

Mobil ödemenin hızla gelişen online ödeme sistemlerine yeni bir soluk kazandırdığı, hatta e-ticaretin geleceği olduğu kabul edilirken, sistem konusunda kullanıcılar için en önemli değerlerin başında veri güvenliği geliyor. Manyetik şeritli kredi kartlarının ödeme sistemlerine ve ekonomiye kazandırdıkları gibi güvenli mobil ödeme uygulamaları da e-ticarete çağ atlatmayı başarabilir. Çünkü parmak izi teknolojisi kullanan akıllı telefonların daha popüler olmasının altında, veri güvenliği kaygısı yatıyor. Yapılan anketlere göre özellikle genç neslin yüzde 25'inin, mobil ödeme için DNA bilgilerini vermeyi kabul etmesi de güvenlik ihtiyacının geldiği boyutu ortaya koyuyor. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Elektronik ticaret İşletmecileri Derneği'nin (ETİD) birlikte yaptığı çalışmaya göre, artan internet penetrasyonu ve akıllı telefon kullanımı ile 2016 itibarıyla Türkiye e-ticaret pazarı hacmi 30.8 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu yılın ilk 9 ayında ise 73 milyar liralık işlem yapılarak, 2016 yılı 9 ayda ikiye katlandı. Tüm sektörleri kapsayan bu büyüklükte payını en çok artıran sektör perakende oldu. Sektör 2013'ten itibaren yılda ortalama yüzde 34 büyüyerek 2016'da 17.5 milyar TL seviyesine geldi.

AĞIRLIĞI PERAKENDEDE

Perakende e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 70'ini, sadece online kanal üzerinden satış yapan pazar yerleri ile çok kategorili alışveriş siteleri, belirli sektörler özelinde uzmanlaşmış dikey siteler ve özel alışveriş sitelerinin oluşturduğu tahmin ediliyor. Geriye kalan yüzde 30'un altında ise klasik perakendecilikten e-ticarete adım atmış firmaların elektronik ortamda yaptığı satışlar bulunuyor. Eğlence ve seyahat bilet satışları ile tatil harcamaları bu tutarın dışında yer alıyor.

MOBİL, BÜYÜMEYE İVME KAZANDIRACAK

Yüksek akıllı telefon penetrasyonu ve mobil internet kullanımı dikkate alındığında, mobil ticaret, e-ticarete ivme kazandıran önemli kanallardan biri haline geldi. 2016'da, e-ticaret işlemlerinin yaklaşık yüzde 19'u akıllı telefon ve tabletler üzerinden gerçekleşti. 2021 yılı için de bu oranın yüzde 49 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünyadaki bu oranın yüzde 44 seviyesinde olmasına rağmen, yüksek akıllı telefon penetrasyonu ve genç nüfusun da etkisi ile Türkiye'nin mobil ticarette hızla yol alacağı öngörülüyor.

AKILLI TELEFON LOKOMOTİF OLUR

2010'da yaklaşık yüzde 6 olan akıllı telefon penetrasyonu ile dünya ortalaması yüzde 9.6 oranının oldukça altında kalan Türkiye, son 6 yıldaki akıllı telefon büyümesi ile yüzde 65 penetrasyona ulaşarak dünya ortalamasının da yaklaşık 5 puan üzerine çıktı. Sadece 2014'den bu yana Türkiye 16 milyon yeni akıllı telefon satılırken, araştırmalara göre 2021 itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 84'ünün akıllı telefon kullanıcısı olması bekleniyor.