E-ticaret firmalara yeni pazarlar yaratacak

Teknolojide özellikle son 10-15 yılda yaşanan büyük değişim, gerek insan hayatında gerekse iş dünyasında önemli gelişmeler yaşanmasına neden oldu. Önemli değişiklikleri bünyesinde barındıran dijitalleşme süreci, tüketici davranışlarını da şekillendirirken, bu gelişimle birlikte firmalardan beklentiler de değişti. İnternetin yaygınlaşması, mobil telefon kullanımının artması ve kredi kartlarının hayatın değişmez bir parçası haline gelmesi, ticaretin de yapılış biçimini değiştirdi.
POTANSİYEL ÇOK BÜYÜK
İnsan hayatının her geçen gün dijitalleşmesinden en fazla etkilenen platformların başında ödeme sistemleri yer aldı. Geleneksel ticaret, yerini elektronik ticaret
e bırakırken, dijitalleşen dünyada ekonominin sürükleyici unsurlarından biri de e-ticaret oldu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin önceki gün açıkladığı rakamlara göre, bu yılın dokuz aylık döneminde e-ticaret işlem hacmi 73 milyar lira ile geçen yılın tamamının iki katına çıktı. Türkiye'de e-ticaretin, toplam perakendedeki payı yüzde 3.5 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 8.8 seviyesini aştı. Dünyada mobil telefon penetrasyonu en yüksek ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, e-ticaretin önümüzdeki dönemde büyük bir büyüme potansiyeli bulunuyor. Artan e-ticaret hacmi ile birlikte firmaların satışlarını geleneksel mecralardan dijital platformlara taşıyarak yurtdışında yeni pazarlara ulaşma imkânı yakalayabilecek. Türk bankacılık sektörü teknolojiye uzun yıllardır büyük yatırımlar yapıyor. Bunun en somut örneğini, özellikle inovasyon alanında Türk bankalarının sergilediği performansla görüyoruz. Bir çok Türk bankası, bu alanda uluslararası platformlarda ödül alıyor. Türk bankalarının ödeme sistemleri alanında yaptığı yatırımlar, müşteri beklentilerinin artmasıyla birlikte olumlu yönde etkilendi.
KARTLI ÖDEME 3 KAT HIZLI BÜYÜDÜ
Elektronik ticaret alanında çeşitli araştırmalar ve istatistik verileri bulunurken, ayrıca, ödeme yöntemi olarak kapıda ödeme, EFT - havale ve benzeri birçok farklı yöntem de kullanılıyor. Bankalararası Kart Merkezi
(BKM) tarafından raporlanan verilerde genel olarak en dikkat çekici istatistik, elektronik ticaret işlem hacimlerinin artış hızı. Türkiye'deki üye işyeri işlem hacimleri yıllık bazda yüzde 10 artarken, internetten kartlı ödemelerde işlem hacmi yüzde 30 artış gösteriyor.
90.2 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ
Bununla birlikte, internetten kartlı ödemelerin üye işyeri hacimleri içerisindeki payının yüzde 9'lardan 15 seviyelerine geldiği görülüyor. Örneğin, 2016 yılı kasım ayında sektörde üye işyeri işlem hacmi 536.4 milyar TL, internetten kartlı ödemeler hacmi 62.3 milyar TL iken, bu yılın aynı döneminde söz konusu tutarlar sırasıyla 623.2 milyar TL ve 90.2 milyar TL seviyesine ulaştı.