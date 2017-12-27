Haberler Ekonomi Haberleri E-ticaret firmalara yeni pazarlar yaratacak

E-ticaret firmalara yeni pazarlar yaratacak Gelişmiş ülkelerde yüzde 8.8 olan e-ticaretin toplam perakendedeki payı Türkiye’de halen yüzde 3.5 seviyesinde. Potansiyeli yüksek olan e-ticaret ile firmaların satışlarını dijital platformlara taşıyarak yeni pazarlara ulaşma imkânı da olacak