İş Bankası sanal POS hizmeti ile iş yerleri dünyaya açılıyor

İş Bankası, 2016 sonundan bu yana 31 ülkede, 13 farklı yerel ödeme sistemiyle sanal POS üzerinden işlem yapabilme olanağı sağlayan ödeme altyapısını üye işyeri müşterilerinin kullanımına sundu. Bu hizmet sayesinde, online satış yapan İş Bankası üye işyerleri, 31 farklı ülkede yeni müşterilere ulaşma imkânına kavuşuyor ve hızlı bir şekilde ödeme alabilme fırsatı buluyor. Dünyanın dört bir yanında geçerli olan ve o ülkedeki kullanıcıların satın alma davranışlarını da belirleyen, Alipay, EPS, Qiwi, Sofort, Giropay, Mybank, Entercash, Bancontact, Multibanco, P24, Trustpay and Safetypay gibi yerel ödeme yöntemlerinin kabulünün mümkün olduğu İş Bankası sanal POS hizmeti ile, elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren işyerleri için yurtdışındaki müşterilere satış yapma gücü artıyor.

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