Sağlıklı rezidans dönemi başladı

Avrupa ve Amerika'da yaygın olan 'sağlık evi' konsepti Türkiye'ye de taşındı. Yaşlılar, tek yaşayanlar ve sağlık sorunları olanlar için yeni konut modeli tasarlayan Ant Yapı ilk adımı İstanbul Çamlıca'da attı. Şirket bu proje için Acıbadem Sağlık Grubu ile işbirliği yaptı. Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, Çamlıca'da 157 rezidans daire hayata geçirdiklerini belirterek, "Arsa hariç 150 milyon liralık yatırım yaptık. Evlerin yarısını satıp, yarısını işleteceğiz" diye konuştu.

5 YIL KİRA GARANTİSİ

Projede inşaatın ocak ayında başlayacağını belirten Okay, "Daireleri Haziran 2019'da teslim etmeyi hedefliyoruz. 50 ila 120 metrekare arasında değişen daireler olacak ve metrekaresi 10-12 bin liradan satışa sunulacak. Yatırım için ev alana da 5 yıl kira garantisi sunacağız" dedi. Antwell Life Care Residence projesinde tüm otel ve rezidans hizmetlerine ek sağlık hizmetleri olacağını belirten Okay, "Sağlık rezidanslarında yaşlılarımıza 7/24 hemşire ve doktor hizmeti verilecek. Projede evler oturuma hazır teslim edilecek, bavulunu alıp gelecekler. Ailesi ile yaşayan gençler de hayattan kopmayacak. Çünkü anne ya da babası için her gün temizlik, yemek ve doktor hizmeti olacak. Aidatlar da normal bir rezidansın yüzde 50'si kadar fazla olacak. En küçük birimde öngörülen kira ise 2.500 lira" dedi.

1 MİLYARLIK CİRO HEDEFİ

2018 için 1 milyar dolar ciro öngördüklerini belirten Okay, arsa fiyatları, maliyetlerdeki artış, gayrimenkul sektörüne sonradan giren oyuncular ve azalan yabancı ilgisi gibi sorunlar da yaşandığına da değindi. Önümüzdeki yıl Bodrum'da büyük bir gayrimenkul projesi planladıklarını belirten Okay, o proje içine de sağlık evi konsepti kurmayı planladıklarını söyledi.

RUSYA KRİZİ ÖNCESİ DÖNEMİ YAKALAMAK ÜZEREYİZ

Yurtdışında Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası çeşitlenmeye gittiklerini belirten Okay, şöyle devam etti: "Uçak krizi sonrası işler sekteye uğradı. Bir dönem mevcut işler sürse de yeni iş almamızın önü kesildi. Şimdi onlar da aşıldı. Kriz öncesi ortamı yakalamak üzereyiz. Rusya'da devam eden işlerimizin tutarı 1.78 milyar dolar. Ancak uçak krizi sonrası ne yaparız diye düşündük ve İngiltere ve ABD'ye açıldık. Londra'daki Rus dostlarımız sayesinde burada yaklaşık 150 milyon poundluk 2-3 proje üstlendik. Londra'da özel konumda olan 30-40 milyon pounda satılan evler yaptık. Taahhüt işlerinin yanında ufak bir proje ile Londra'da yatırımcı da olacağız. ABD'de ise Miami ve New York'ta şirket kurduk. Yaklaşık 150 milyon dolarlık taahhüt işleri geliştiriyoruz. Türk bayrağını Rusya ve Türk Cumhuriyetleri'nden sonra Amerika ve Londra'da da gururla dalgalandırıyoruz."