Superbrands Axa’yı ‘Süper Marka’ seçti

Marka değerlendirme kuruluşu Superbrands, 2016-2017 dönemi için 'Türkiye'nin süper markaları' araştırmasını açıkladı. İş dünyasının önemli isimlerinin değerlendirmelerinin yanı sıra The Nielsen Company'nin gerçekleştirdiği araştırma ile belirlenen 'süper markalar' arasında yer alan Axa Sigorta, listede yer alan tek sigorta şirketi oldu. Axa Sigorta'nın 125 yıllık geçmişiyle Türkiye sigorta pazarının uzun soluklu bir oyuncusu olduğunu dile getiren Axa Sigorta CEO'su Guillaume Lejeune, en önemli amaçlarının insanların daha iyi bir yaşam sürmesi için onlara destek olmak olduğunu belirtti: "Bu sebeple sürdürülebilir bir iş modelinin ancak müşteriyi birinci sıraya koyarak mümkün olduğunu bilen, dolayısıyla da Axa ile aynı bakış açısına sahip çok iyi bir dağıtım ağı ile çalışıyoruz. Ayrıca yine bu hedef doğrultusunda dijital dönüşümün ürün ve hizmetlerimizin zenginleştirilmesi tarafında büyük önem taşıdığını biliyoruz. Sürekli olarak gelişim alanlarımızı inceliyoruz. Müşterilerimize ürün çeşitliliğimiz sayesinde ulaşabiliyor; poliçenin satıldığı andan ihtiyaç anında hasarlarının karşılandığı ana kadar her bir müşterimizin mükemmel bir sigorta deneyimi yaşamasını sağlayabiliyoruz."

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