Ucuz et projesi devam edecek

BUGÜN NELER OLDU

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, iki ay önce başlattığı " ucuz et projesi" meyvelerini vermeye başladı. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 81 ilde mağazası olan A101 ve BİM marketlerine ekim ayı itibarıyla karkas et satışını başlatmasıyla, vatandaşın sofrasına ucuz et geldi. Anlaşmalı marketlerin kuşbaşı etin kilosunu 31, kıymanınkini 29 liradan satmasıyla birlikte diğer büyük marketler de et fiyatlarında indirim yaptı. ESK'nın iki ayda yaklaşık 15 bin ton et satışının ardından, piyasada etin ortalama satış fiyatında yüzde 20-25 oranında düşüş yaşandı. Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba , piyasa oturana kadar satışın devam edeceğini belirtti.