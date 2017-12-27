Haberler > Ekonomi Haberleri > Ucuz et projesi devam edecek

projesi devam edecek

BETİL BAŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017
Ucuz et projesi devam edecek
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, iki ay önce başlattığı " projesi" meyvelerini vermeye başladı. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 81 ilde mağazası olan A101 ve BİM marketlerine ekim ayı itibarıyla karkas et satışını başlatmasıyla, vatandaşın sofrasına ucuz et geldi. Anlaşmalı marketlerin kuşbaşı etin kilosunu 31, kıymanınkini 29 liradan satmasıyla birlikte diğer büyük marketler de et fiyatlarında indirim yaptı. ESK'nın iki ayda yaklaşık 15 bin ton et satışının ardından, piyasada etin ortalama satış fiyatında yüzde 20-25 oranında düşüş yaşandı. Tarım Bakanı , piyasa oturana kadar satışın devam edeceğini belirtti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ucuz et projesi devam edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN