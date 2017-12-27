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UnionPay ve kartları da İş Bankası sisteminde

Giriş Tarihi: 27.12.2017
UnionPay ve JCB kartları da İş Bankası sisteminde

Son yıllarda Uzakdoğulu turistlerin yurtdışında yaptıkları harcamalardaki büyüme ve Uzakdoğu menşeli kartların dünyanın birçok noktasındaki kullanımının katlanarak artması, mevcut işbirliklerin genişletilmesini ve çeşitlendirilmesini gündeme getiriyor. İş Bankası, Kasım 2014'te Bankamatiklerde, Mayıs 2015'te ise üye iş yerleri Sanal 'larında Çin Halk Cumhuriyeti menşeli UnionPay International kuruluşuna ait UnionPay logolu kartları kabule başladı. Ocak 2016'da POS ve ÖKC'lerde de başlaması ile İş Bankası üye işyerlerine ve Unionpay kart hamillerine tüm kanallarda desteklenen UnionPay ekosistemi yaratılmış oldu. İş Bankası, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) üzerinden ile bağlantı kurmak suretiyle JCB logolu kartları kabul ediyor ve bu bağlantı ile beraber, JCB logolu kartlar artık bankanın 10.000'i aşkın e-ticaret üye işyerinde ve 6 bin 500'den fazla Bankamatik cihazında kullanılabiliyor.

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