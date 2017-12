2 kişiden biri yılbaşı hediyesi planı yapıyor

İNTERNETTE

Her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayında perakende sektöründe yoğun bir döneme girildiğini söyleyen GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB ETicaret Sektör Meclisi Başkanı Öget Kantarcı , bunun nedenleri arasında markaların sunduğu büyük yıl sonu indirimleri, kış aylarının başlangıcı itibariyle kışlık ihtiyaçları ile birlikte artan alışveriş yoğunluğu ve yılbaşı hediye trafiği gibi unsurların yer aldığını dile getirdi. Yılbaşının etkisiyle e-ticaret sektöründe de ciddi bir hareketlilik yaşanan aralık ayında, kasım ayına kıyasla satışlarda çift haneli artış beklendiğini belirten Kantarcı, GittiGidiyor'da da aralık satışının kasıma kıyasla en az yüzde 15 artmasını beklediklerini kaydetti.GittiGidiyor olarak tam da yeni yıl öncesinde kullanıcılara yönelik yılbaşı algısını araştıran bir anket yaptıklarını ifade eden Kantarcı, sonuçlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin hemen her kentinden toplam 2 bin 500 kullanıcımızın katıldığı bu anket sonucunda her iki kişiden birinin yılbaşında sevdiklerine hediye alma planı yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Y kuşağı olarak adlandırılan 18-35 yaş arası kitle yılbaşı alışverişini de yüzde 67 oranında internet üzerinden yapmayı tercih ediyor. 35 yaşından büyük kitleye bakıldığında ise bu oran yüzde 57."Anketin sonuçlarına göre yılbaşında yapılacak harcamaların başında yüzde 49 ile gıda odaklı market alışverişi geliyor. Onu yüzde 24 ile moda ve yüzde 15 ile elektronik kategorileri takip ediyor. Ardından da yüzde 10 ile yılbaşı süsü, mum gibi dekorasyona yönelik alışveriş geliyor. Yılbaşında en çok hediye alınan segment moda, yani giyim ve aksesuar kategorisi. Modayı müzik, film ve kutu oyunları gibi hobi ürünleri ile elektronik ürünler takip ediyor. Geçen yıl aralık ayında Poltio işbirliği ile yaptığımız ve 14 bin 531 kişinin katıldığı bir başka yılbaşı anketinin sonuçlarına göre ise tüketicileri yılbaşı hediyesi olarak en çok elektronik ürünler mutlu ediyor. Erkeklerin yüzde 54'ü, kadınların ise yüzde 39'u yılbaşında kendisine en çok elektronik ürün hediye edilmesinden memnun olacağını söylüyor.