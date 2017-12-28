Fon iki devle masaya oturdu

Türkiye Varlık Fonu (TVF), dünya devlerinin ilgi odağı olurken, Çin'den İngiltere'ye, Malezya'dan Singapur'a, Amerika'dan Katar'a kadar 20'ye yakın ülkeden işbirliği teklifi geldi. Enerji, finans, ulaştırma, gıda, telekom başta olmak üzere birçok sektörden şirket de fonun kapısını çaldı. Dünyanın önde gelen varlık fonu şirketleriyle iyi niyet mektubu imzalanacak. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, 40'a yakın ülkede yatırımı bulunan Singapur Bağımsız Varlık Fonu Temasek ve Malezyalı Khazanah ile istişare görüşmeleri yürüttüklerini söyledi.

2018'E DAMGASINI VURACAK

Ekonomik büyümeye büyük destek sağlaması beklenen Türkiye Varlık Fonu 2018'e damgasını vuracak. Fonun 2017 yılı bağımsız denetim raporu Bakanlar Kurulu'na sunulacak, mali tabloları da Meclis tarafından denetlenecek. Himmet Karadağ, fona devredilen varlık ve taşınmazların, piyasalarda güven artırıcı adımlar atma hedefi dikkate alınarak değerlendirileceğini bildirdi.

ŞİMŞEK: BÜYÜMEYE İLAVE KATKI SAĞLAYACAK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, fona devredilen varlıkların, kurum ve taşınmazların değerleme ve denetimlerinin sürdüğünü belirterek değerlerinin şeffaflık ilkesi kapsamında kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Şimşek, fonun Türkiye'nin büyüme oranına gelecek 10 yıl içinde yıllık yüzde 1.5 oranında ilave artış sağlayacağının öngörüldüğünü kaydetti.