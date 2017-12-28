Kart puanları 2018’de kullanılabilecek

2018 yaklaşırken, vatandaşın banka
ve kredi kartlarında biriken puanların yeni yıla devredilip devredilemeyeceği merak konusu oldu. Bankacılık yetkilileri, bu puanların yıl sonunda silinmeyeceğini, gelecek yıl da kullanılabileceğini belirtiyor. Yetkililer, bankalar tarafından düzenlenmiş özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında ise tarih sınırlaması olabileceğine dikkat çekerek, bunlara ilişkin ekstre ve mesaj yoluyla iletilen bilgilendirmelere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.