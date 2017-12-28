Ünlü dönercide hesaplar Bitcoin'le ödenecek

Sanal para birimi olan Bitcoin 'in geleceği tartışılırken, Türkiye'nin ünlü dönercilerinden KasapDöner yeni yılla birlikte müşterilerinden Bitcoin'le ödeme alacağını açıkladı.

KasapDöner Genel Müdürü Bahar Özürün Bitcoin'le ödeme almaları konusunda yaptığı açıklamada Bitcoin'i enflasyon riski düşük, kullanımı basit, para transferi işlemlerinde güvenilir olarak tanımladı.

Özürün "Hiçbir aracı olmadan direkt iki kişi arasında çalışan ve küçük bir hafıza kartında bile taşınabilen bu uygulamaya geçmekten dolayı çok mutluyuz'' açıklamasını yaptı.

BİTCOİN NASIL KULLANILIR?

Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz.

Oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yok. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile dijital para alabilir, gönderebilir ve alışveriş yapabilirsiniz.

Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılır.

Bitcoin'ler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece el değiştiren Bitcoin'ler bir kereden fazla kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağladığı iddia ediliyor.