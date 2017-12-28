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Ünlü iş adamı yargı karşısında

Ünlü şarkıcı ’a kaçak ikinci el otomobili sıfır kilometre diye sattığı iddia edilen Otomotiv sahibi işadamı Şahin hâkim karşısına çıktı. Çelik, “Sibel Can’ın aracı gümrükte hazır, teslim edilmeyi bekliyor” dedi.

MERVE DURĞUN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 12:18 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 12:26
Ünlü iş adamı yargı karşısında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşık üç yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında fiyatı düşük gösterilen lüks tüketim ve gümrük vergisi düşük ödenen araçlara yönelik soruşturma başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda, yurtdışından ithal edilen yüze yakın lüks otomobil ve cipin fiyatı düşük gösterilerek daha az vergi ödendiği ve devletin zarara uğratıldığı tespit edilmiş ve söz konusu araçlara el konulmuştu. Soruşturma kapsamında 'ın Mercedes marka cipine de ithalatında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 1 Kasım 2012'de el konulmuştu. Kendisine satılan 2009 model cipin daha önce Amerika'da kullanıldığını öğrenen Sibel Can, bu gelişme sonrası cipi kendisine satan MCV Otomotiv Tic. Ltd. Şti. hakkında alacak davası açmıştı. İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde görülen dava sonucu, Can'ın ödediği 317 bin 738 liranın faizi ile geri ödenmesine karar verilmişti.

Bu gelişme sonrası Can, kendisini dolandırdığını ileri süren Çiftkurtlar MCV Otomotiv Tic. Ltd. Şti. sahibi Şahin Çelik'i savcılığa şikâyet etmişti. Yürütülen soruşturma sonunda, ünlü şarkıcı Can'a ayıplı malı "0" kilometre olarak satan şirket sahibi hakkında "Tacir veya şirket yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

"ARAÇ GÜMRÜKTE"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Şahin ifade verdi. İşadamı ifadesinde yeni çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile 2008'in ikinci yarısından sonra satılan araçları 2009 model olarak gösterebildiklerini ve iddia edildiği gibi aracın ikinci el olmadığını öne sürdü. Çelik, "Benim şirketimin yaptığı binlerce araç içerisinden 44 araçla ilgili evrak şüphesinden bahisle gümrük müfettişi incelemesi yapıldı. Araçlarımıza el konuldu. Bu süreçte kişiliğim zedelendi. Firma olarak itibarım büyük hasar gördü. Şu anda araçlar teslime hazır hale geldi. Diğer araç sahipleri zaten araçlarını teslim aldılar. Davaya konu olan Sibel Can'ın aracı da gümrükte, teslim edilip edilmediğini bilmiyorum. Çünkü araç muhatap sahibi Sibel Can'ındır. Biz devreden çıktık" ifadelerini kullandı.

DAVA ERTELENDİ

Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas işadamının tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme Çelik'in kaçma şüphesi bulunmadığı ve suçun vasıf ve mahiyeti yasada görülen ceza miktarı dikkate alındığı için talep reddedildi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

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Ünlü iş adamı yargı karşısında
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